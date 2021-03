Dossenheim. (pol/rl) Zu einem Brand in einer Scheune in der Hölderlinstraße kam es am Sonntagmorgen gegen 4.05 Uhr.

Im Rahmen einer Feier wurde in der Scheune ein Heizkörper mittels einer Gasflasche betrieben. Vermutlich entzündete sich durch eine Fehlbedienung plötzlich die Gasflasche, woraufhin die beiden anwesenden Personen sofort die Scheune verließen.

Bevor der entstandene Brand auf das angrenzende Wohngebäude übergriff, konnte die Freiwillige Feuerwehr Dossenheim mit ihren 30 Einsatzkräften eingreifen.

Der 18-jährige Sohn des Bewohners wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand rund 15.000 Euro Sachschaden.