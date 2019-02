Der Heimatverein der Gemeinde will die historische Wasserstelle wieder zum Leben erwecken - und zwar in der Platzmitte neben der Sitzgruppe. Foto: Alex

Von Doris Weber

Dossenheim. Schon seit einiger Zeit kursieren Meldungen, dass der Heimatverein den Bürgern der Gemeinde einen Brunnen schenken möchte. Zuletzt hatte Hermann Fischer (FDP) in seiner Haushaltsrede das Thema öffentlich angesprochen. Es geht dabei natürlich nicht um irgendeinen Brunnen. Es geht um einen Brunnen nach historischem Vorbild an historischem Standort, das ist der heutige Platz am Kronenburger Hof. Im Technischen Ausschuss besprach man jetzt die Möglichkeiten. Die Ausschussmitglieder stimmten mehrheitlich für die zentrale Stelle auf dem Platz. Abschließend hat der Gemeinderat das Wort.

Zuvor habe man das Thema mehrfach diskutiert, auch vor Ort, leitete Bürgermeister Hans Lorenz den Tagesordnungspunkt ein. Die Suche nach dem idealen Standort danach war nicht ganz einfach. Der Platz ist zumindest bei der Kerwe stark frequentiert, die dann aufgebaute Bühne und ihr Zugang sowie das Publikum davor sollten nicht beeinträchtigt werden. Ein anderes Thema waren die Anschlüsse für Wasser und Ablauf.

Unter diesen Bedingungen eigne sich die Stelle am Baum mit bereits vorhandener Bestuhlung am besten, war man mehrheitlich gleicher Auffassung. Einzig Hans Ruland (FW) teilte diese Ansicht nicht. Für ihn verschärfe sich die ohnehin schon vorhandene Engstelle, wenn die Kerwebühne aufgebaut sein wird. Der Standort sei daher nicht sinnvoll. Er schlug eine andere Stelle vor und sprach von der Aufwertung in diesem Bereich. Bürgermeister Lorenz wunderte sich. Er habe dies dem Gemeinderat selbst vorgeschlagen. Die Alternative sei abgelehnt worden. Von den anderen Ausschussmitgliedern ging keiner weiter darauf ein.

Einst zierte ein stattlicher Brunnen die Ostseite des Kronenburger Hofs. Repro: Weber

Sie diskutierten die Eignung der Ostseite im am Platz entlang führenden Bereich der Rathausstraße - dort hatte der historische Brunnen vor dem ehemaligen Gasthaus "Adler" einst seinen Platz. Sie scheint ebenfalls nicht gleichwertig. Gegenargumente waren die Einschränkung der Gestaltungsmöglichkeiten auf der neu zu planenden Fläche und die Verlegung von Leitungen für die notwendigen Anschlüsse. Die jetzt gewählte Stelle mache es dahingehend einfach. Mit einer Kernbohrung könne man die notwendigen Anschlüsse direkt über die Tiefgarage verlegen. Diese Verlegung sei im Übrigen das einzige, was die Gemeinde zahlen müsse. Rüdiger Neumann (SPD) wagte den Vorstoß, ob der Heimatverein vielleicht gewillt sein könnte, das Paket komplett zu schnüren. Bürgermeister Lorenz meldete vorsichtig Zweifel an der Angemessenheit der Frage an.

Das Aussehen des Brunnens orientiert sich am historischen Vorbild. Steinbildhauer Knut Hüneke hatte zur Sitzung ein Modell mitgebracht. Der Quader aus Sandstein, aus dem Stele und Trog gefertigt werden, würde im Rohzustand sechs Tonnen wiegen, erklärte er. Nach Bearbeitung würde sich die Masse etwa auf die Hälfte reduzieren. Damit zerstreute er statische Bedenken aufgrund des Hohlraums der darunterliegenden Tiefgarage. Die Ausschussmitglieder sprachen noch weitere Details wie Höhe und Breite der Trogkanten an, und ob der Brunnen per Knopfdruck oder mit Pumpe zum Laufen gebracht werden soll. Gunild Frey (Grüne) regte eine Solarpumpe an. Ein Gitter halte Laub ab und schütze Kinder vor dem Hineinfallen.

Mit Hinblick auf die Kerwe war man sich einig, dass mit Flexibilität im Bühnenaufbau das Problem der Enge lösbar sei, so Jochen Konradi (SPD). Überhaupt sollen um den Baum als Fixpunkt Brunnen und Bänke neu arrangiert werden, betonte Jörg Ullrich, Leiter des Fachbereichs Planung und Technik.