Von Nicolas Lewe

Dossenheim. Für Ben Freudenberg ist es der verdiente Lohn für eine Arbeit, in welche der 17-jährige Gymnasiast aus Dossenheim mehrere Monate seiner Freizeit investiert hat. Beim diesjährigen Landeswettbewerb der Stiftung "Jugend forscht" hat er den Sonderpreis der Christoffel-Blindenmission erhalten. Dieser wird vergeben für Innovationen, die potenziell Menschen mit Behinderungen zugute kommen können. Ben Freudenberg hat eine App entwickelt, die Blinden hilft, Barrieren im öffentlichen Raum rechtzeitig zu erkennen.

Diese Anwendung, die sich theoretisch auf jedes Smartphone herunterladen ließe, könnte die Nutzer vor Wegsperren warnen, welche mit einem Blindenstock nur auf gut Glück als solche identifiziert werden können. Hierzu gehören zum Beispiel Pfosten, welche auf Oberschenkel- oder Bauchhöhe mit einer Stange oder Kette verbunden sind. Für sehbehinderte Menschen mit einem Taststock können derartige Barrieren zum schmerzhaften Hindernis werden.

Im Gespräch mit der RNZ erzählt der 17-Jährige, der nach den Sommerferien die zwölfte Klasse am Heidelberger St. Raphael-Gymnasium besucht, dass er es schon immer "super cool" fand, welche Möglichkeiten die künstliche Intelligenz (KI) bietet. Auf die Kombination aus Bilderkennung und Unterstützung für Sehbehinderte sei er gekommen, da er seit etwa zwei Jahren von einem blinden Klavierlehrer unterrichtet werde. Er selbst spiele Klavier seit der Grundschule, erzählt der 17-Jährige. "Ich habe mich gefragt, wie das für meinen Lehrer im Alltag ist." Ihm sei in der Auseinandersetzung mit dem Thema sehr bewusst geworden, wie wichtig das Sehen für ihn ist.

Bei der Entwicklung seiner App habe er mit Hilfe seiner Schwester "mehrere 1000 Fotos" von solchen Hindernissen gemacht, um damit das Programm zu trainieren. Es sei darum gegangen, Wissen aus den Bildern zu abstrahieren. "Man muss extrem aufpassen, welche Daten man der KI füttert", nennt Ben Freudenberg eine seiner wichtigsten Erkenntnisse. "Das ist wie ein kleines Gehirn." Programmiert habe er auch zuvor schon, angefangen mit "Lego Mindstorms" und "Arduino". Das Entwickeln einer App sei für ihn dagegen komplettes Neuland.

Dass seine Idee nun mit dem "Jugend forscht"-Preis ausgezeichnet wurde, freut den 17-Jährigen. Jedoch sieht er diese erst ganz am Anfang. "Für eine gute KI bräuchte es Millionen Bilder", weiß der Dossenheimer, der sich auch schon Gedanken über eine mögliche Praxistauglichkeit in größerem Maßstab gemacht hat. Mittels der kabellosen Datenübertragungstechnik Bluetooth könnte die Warnung über das Hindernis auf einen zusätzlich entwickelten Gürtel übertragen werden, der diese dank eingebauter Mini-Motoren über Vibration an den Nutzer oder die Nutzerin weitergibt. Die App kann per Sprachfunktion gesteuert werden. "Ein Smartphone hat eigentlich jeder", meint der Nachwuchsforscher.

Das Ziel sei es dann natürlich, die App auch auf weitere Hindernisse wie Wände oder E-Roller hin zu trainieren. Generell verstehe er die Anwendung als Ergänzung zum Blindenstock und in der Kombination als deutlich günstigere Alternative zum Blindenhund. Im Selbsttest, so berichtet Ben Freudenberg, habe die von ihm entwickelte App schon ganz gut funktioniert. "Ich würde super gerne daran weiterarbeiten", sagt er. Allerdings fehlen ihm dafür sowohl die finanziellen Mittel als auch das Personal.

Eine nicht allzu realitätsferne Idee könnte es nach Ansicht des 17-Jährigen sein, seine Entwicklung in die bereits bestehende Heidelberger Navigations-App "Hürdenlos-Navi" zu integrieren. Diese soll Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, eine Wegeplanung vom Start- zum Zielpunkt ermöglichen. Es gehe ihm in erster Linie darum, Blinden zu helfen, betont Ben Freudenberg.