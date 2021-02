Dossenheim. (bmi) Über Wahlplakate und ihre Botschaften wird immer heftig diskutiert. Das ist auch bei der anstehenden Landtagswahl am 14. März so, für die die Parteien seit einigen Tagen mit markigen Sprüchen um die Gunst der Wähler kämpfen. Die Satirepartei "Die Partei" macht dies auf ihre ganz eigene Weise – und schürt damit in Dossenheim Unverständnis. Auslöser ist ein Plakat mit dem Spruch: "Kosten senken. Pflege abschaffen. " Und kleingedruckt weiter: "Wählt die Partei – sie pflegt sehr gut!" So weit, so provokativ – und sicher landesweit verbreitet. Die Besonderheit in der Bergstraßengemeinde: Mehrere dieser Plakate sind in unmittelbarer Nähe zum Pflegeheim "Haus Stephanus" platziert worden.

Entsprechend empören und ärgern sich Bürger. Reinhard Siebert ist einer von ihnen. "Ich bin mir des Grundrechts über freie Meinungsäußerung bewusst und verstehe auch Satire", betont der 74-Jährige in einem der RNZ vorliegenden Schreiben an die Gemeinde. Dieses Wahlplakat direkt vor dem Eingang zum Alten- und Pflegeheim berühre für ihn aber die Grenzen und sei "geschmacklos, besonders an der Stelle, wo alte Menschen täglich damit konfrontiert sind." Er bittet die Gemeinde daher darum, die ",Künstler’ und Bewerber um Mandate im Landtag dazu bewegen, wenigstens einen anderen Platz zu wählen".

Für die Genehmigung zum Aufhängen der Plakate ist das örtliche Ordnungsamt zuständig. "Solange die Plakate keine Beleidigungen oder sonstige Straftatbestände enthalten, wird nichts gemacht", heißt es dazu auf RNZ-Anfrage von Gemeindesprecherin Mareike de Raaf. Die Gemeinde und ihre Mitarbeiter seien dazu verpflichtet, im Wahlkampf neutral zu bleiben und keine politische Einflussnahme auszuüben. Und selbst die Nachfrage bei einer Partei zum möglichen Standortwechsel eines Plakats wäre bereits als eine solche Einflussnahme zu werten.

Und was sagt die Partei selbst dazu? Die Antwort von Felix Illert, Kandidat im für Dossenheim relevanten Wahlkreis Weinheim und Vorsitzender des Kreisverbands Rhein-Neckar, ist mit der dieser Gruppierung üblichen Ironie und Sarkasmus zu lesen: Es sei "nicht unsere Absicht, die Gefühle unterbezahlter, überarbeiteter Pflegekräfte zu verletzen". Deshalb fordere die Partei den "dauerhaften Urlaub für alle Pflegekräfte, damit dieser Ausbeutungszustand endlich ein Ende hat." Eine solide Politik der Schwarzen Null setze bei den Schwächsten der Gesellschaft an; bei einer Berufsgruppe mit schwacher Lobby wie den Pflegeberufen zu sparen, sei daher nur konsequent.

Will die Partei mit der Platzierung in unmittelbarer Nähe zu einem Altersheim verstärkt Aufsehen erregen? "Sollte sich das Gleiche auch in anderen Gemeinden ereignet haben, handelt es sich dabei selbstredend ebenfalls um einen Zufall", so die Antwort des Kandidaten. Er betont: "Wir wollen natürlich niemanden verletzen, geschweige denn provozieren." Reinhard Siebert sieht das anders. Er geht von Absicht aus und ärgert sich: "Dass ältere Menschen aus dem Fenster heraus auf den Spruch ,Pflege abschaffen’ schauen müssen, ist alles andere als freundlich."