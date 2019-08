Von Doris Weber

Dossenheim. Die Schonzeit ist abgelaufen. David Faulhaber (CDU) ist inzwischen seit über 100 Tagen Bürgermeister der Bergstraßengemeinde. Die RNZ sprach mit dem Chef der Verwaltung und Vorsitzenden des Gemeinderats, wie sich der Wechsel vom Polizeisprecher zum Bürgermeister für ihn gestaltet hat.

Herr Faulhaber, Sie sind seit April Bürgermeister. Wie fühlt sich das Amt in der Praxis an?

Sehr gut. Das begann schon mit dem Empfang an meinem ersten Arbeitstag, der sehr herzlich war und das hat sich in den darauffolgenden Wochen und Monaten so fortgesetzt. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich bin mit unverändert großer Freude, Motivation und Begeisterung im Amt.

Sind die Aufgaben so, wie Sie es sich vorgestellt haben?

Ja. Die Aufgaben sind sehr vielfältig, wie die Gemeinde im Ganzen auch. Ich lerne täglich dazu. Dabei kann ich auf ein Superteam zählen. Die Tage sind sehr lang. Auch weil ich viele Veranstaltungen am Abend und am Wochenende besuche. Das ist aber etwas, das so sein muss.

Gibt es schon Erfahrungen, auf die Sie gerne verzichtet hätten?

Nein. Gar nichts. Gut, eine Sache vielleicht: Es wäre schön gewesen, wenn das Hallenbad wie geplant noch vor Beginn meiner Amtszeit hätte wieder eröffnet werden können.

Gibt es Dinge, die Ihnen positiv aufgefallen sind?

Die Menschen. Bis auf sehr wenige Ausnahmen begegnet man mir immer sehr herzlich. Die vielen Gespräche sind mir auch wichtig. Ich will nicht nur eine offene Tür haben. Ich will auch aus dem Rathaus raus und bewusst auf die Menschen zugehen. Einmal im Monat, voraussichtlich ab Oktober, möchte ich mittwochs Marktgespräche durchführen. Ich will dahin gehen, wo die Menschen sind. Das gilt auch für die digitalen Medien.

Und Ihre bislang schönsten Erfahrungen?

Das waren die tolle Verabschiedung von Hans Lorenz, meine eigene Amtseinführung und mein erster Tag hier. Aber auch jedes Gespräch und jeder Geburtstagsbesuch gehören dazu.

Sie waren mit einigen konkreten Vorstellungen angetreten. Sind Sie bei der Umsetzung vorangekommen?

Grundsätzlich sind alle Kommunikationswege zu überdenken. Wir sind außerdem dabei, hausintern Aufgabenfelder neu zu definieren und, wo nötig, uns mit zusätzlichem Personal zu verstärken. So wurden zentrale Ansprechpartner für Gewerbetreibende und Vereine bestimmt. Jemand wird sich künftig gezielt um Fördermöglichkeiten und ihre Einwerbung kümmern. Ah ja, ich selbst werde im Sommer einen Tag im Bauhof arbeiten, um mir über das dortige Aufgabenspektrum ein Bild machen zu können.

Wie sieht es mit alten Themen wie dem Rathausumbau aus?

Mit dem neu gewählten Gemeinderat habe ich eine Strategiesitzung vereinbart. Dort soll besprochen werden, wie und in welcher Reihenfolge die Gemeinde die verschiedenen Themen angehen wird. Bei der Sanierung im "Frankenweg" soll einiges anders als bei der "Bachstraße" laufen. So haben wir uns mit den Anwohnern getroffen, damit sie ihre Ansprechpartner im Rathaus und von den Firmen kennenlernen und Fragen beantwortet bekommen. Wir unterstützen während der Arbeiten auch bei Müllabfuhr und Parken. Die Arbeiten an der Bundesstraße B 3 zur neuen Querung zwischen dem Einkaufszentrum "Am Petrus" und dem auf dem ehemaligen Total-Tankstellengelände entstandenen Goetheplatz beginnen demnächst.

Macht sich die Entfernung zwischen Ihrem Wohnort Brühl und der Gemeinde, deren Bürgermeister Sie sind, negativ bemerkbar? Wie steht es um Ihre Umzugspläne?

Nullkommanull. Ich bin 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche erreichbar und deutlich mehr in Dossenheim als in Brühl. Die Strecke habe ich bereits mit dem Fahrrad zurückgelegt und bemerkt, dass die Wegesituation verbessert werden muss. Mit dem roten Rennrad bin ich nach Dienstschluss bis zu einem Abendtermin gern im Odenwald unterwegs. Da kann man wunderbar den Kopf freikriegen. Umgezogen wird, wie immer gesagt, wenn unsere Tochter auf die weiterführende Schule wechselt. Das ist in zwei Jahren der Fall. Augen und Ohren halte ich schon jetzt offen.

Sie sind sehr präsent. Sieht Sie ihre Familie noch?

Meine drei Kinder kommen nicht zu kurz. Das ist mir wichtig. Und meine Frau begleitet mich sowieso, wann immer möglich. So haben sich schon sehr schöne Freundschaften entwickelt.

24 Jahre sind eine lange Zeit. Hält der Schatten Ihres Vorgängers noch an?

Nein, der Wechsel ist vollzogen. Persönlich freue ich mich immer sehr, wenn wir uns sehen.

Sie waren als Polizeibeamter im Bereich Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Wo sehen Sie die Unterschiede zu Ihrer neuen Tätigkeit als Bürgermeister?

Das sind zum einen die Verantwortung und die längere Arbeitszeit trotz gleicher ständiger Erreichbarkeit. Und es ist zum anderen die Bandbreite an Themen mit vielen positiven Aspekten, mit denen ich anders als Polizist jetzt zu tun habe.