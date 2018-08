Wenn es von oben Sonne pur und kaum Regen gibt, wird teils 24 Stunden am Tag bewässert - in diesem Fall Salat. Foto: Alex

Von Benjamin Miltner

Dossenheim. Sonne. Nichts als Sonne. Für Urlauber, Freibadgänger und die Schüler in ihren Ferien ist das derzeitige Sommerwetter in der Region ein Traum. Für Landwirte auch - ein Alptraum. Die Hitze- und Dürreperiode nennt Hans-Peter Stöhr "eine Katastrophe". Der Vorsitzende des Beregnungsverbands Dossenheim erklärt: "Wir können die Pflanzen gerade am Leben erhalten, aber nicht weiterentwickeln." Trotz intensiver Pflege und Bewässerung leide die Qualität und Menge der landwirtschaftlichen Erzeugnisse wie zurzeit bei Kartoffeln, Salat und Gemüse sehr.

Der Bedarf an Wasser ist riesig. Stöhr spricht aktuell von einem bis zu 80 Prozent höheren Verbrauch als in früheren Sommern. Es fließen also enorme Mengen. Mengen, die das Netz des örtlichen Beregnungsverbandes aber leisten kann. "Unser Pumpensystem ist auch für solche Belastungen ausgelegt", erklärt Stöhr. "Wir können 180 Kubikmeter pro Minute liefern." Das entspricht 180.000 Litern. So können die Sprinkler 24 Stunden am Tag laufen - was sie teils auch tun. Die Landwirte kommen aber trotzdem kaum hinterher, alle ihre Flächen ausreichend mit Wasser zu versorgen, da die Böden extrem schnell wieder austrocknen.

Unter der Trockenheit leiden auch die Rebstöcke in der Bergstraßengemeinde. Die Winzer haben dabei ein zusätzliches Problem: Denn anders als in den Feldern sind in den Dossenheimer Weinbergen keine Wasserleitungen verlegt. "Viele Winzer fahren mit Kanistern im Auto ihren Wingert an", sagt Jochen Konradi. Er baut selbst am Ölberg im Norden des Ortes Richtung Schriesheim Weintrauben an. Der Aufwand für die Bewässerung ist riesig, die Wege sind schlecht, der Durst der Weinstöcke kaum stillbar. "Die Reben leiden unter einem brutalen Wassermangel", spricht Konradi Klartext. Besonders bei den frisch angelegten Stöcken werde es Ausfälle geben, da deren Wurzeln nicht in tiefere - und damit feuchtere - Erdschichten reichen.

Genau aus diesen tieferen Erdschichten kommt im Dossenheimer Feld das Nass - und zwar "aus der ersten Etage des Grundwassers", wie Hans-Peter Stöhr sagt. Aus circa 12 bis 16 Metern unter der Erde wird das Wasser gefördert. Es hat laut Stöhr Trinkwasserqualität, nur einen leicht erhöhten Nitratwert und gilt auch deshalb als Brauchwasser. Bei extremen Wetterlagen wie diesen könne der Grundwasserpegel auch mal einen Meter abfallen. "Die Pumpen liegen aber 24 bis 26 Meter unter der Erde", weiß der Landwirt um einen kaum aufzubrauchenden Puffer.

"Es ist ein Privileg und schon beruhigend, immer Wasser zu haben", sagt Stöhr, dessen Tochter Birgit Schwarz inzwischen den familieneigenen Gartenbaubetrieb leitet. Nur mit dem Wasser könne der Betrieb aufrechterhalten werden, die Einbußen wegen der Dürreperiode sind dennoch enorm. "Als Produzent kann man auf alles Mögliche reagieren - aber bei so einer Trockenheit hat der Mensch keine Chance mehr, zu steuern", so Stöhr. Natur pur eben.

Und der erfahrene Landwirt denkt schon weiter. "Das hat Auswirkungen bis ins nächste Jahr, ehe die Böden sich wieder davon erholen", befürchtet er. Auch die bereits abgeernteten Felder und Stoppeläcker können nicht umgebrochen und wie vom Gesetzgeber verordnet begrünt werden. Stöhr stöhnt: "Da kommt gerade keine Maschine auch nur einen Millimeter rein, geschweige denn geht ein Korn auf."