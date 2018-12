An Maximilian Schmich erinnert dieses Mal auf dem Dossenheimer Friedhof. Foto: Alex

Von Thomas Frenzel

Dossenheim. Eine Spirale aus indischem Granit, in der Mitte das Bild eines zuversichtlich lächelnden jungen Mannes, eine kleine Eidechse aus Bronze und dazu zwei Daten: 7. 6. 1996 und 22. 1. 2018. Maximilian David Schmich wurde im Alter von nur 19 Jahre aus dem Leben gerissen. Die aus Stein geschaffene Erinnerung an ihn findet sich unweit vom Eingang zum Dossenheimer Friedhof. Auf einem Familiengrab. Maximilians Urgroßeltern ruhen hier. Auch sie lebten mitten im alten Dossenheim im Nonnenhof. Dieses Anwesen befindet sich seit 1853 im Familienbesitz, hier leben die Generationen miteinander. Maximilians früher Tod im indischen Goa übersprang zwei dieser Generationen.

Diese Tragödie, dieses Unfassbare, der Schmerz - sie sind allgegenwärtig im Gespräch mit Vater Michael und Opa Dieter Schmich, in dem sie darlegen, welchen sozialen Zwecken sie das materielle Erbe ihres Sohnes und Enkels zukommen lassen. Ein Gespräch, in dem sie Maximilian als einen gleichermaßen bodenständigen wie weltoffenen jungen Menschen schildern, als einen Spontanen mit großem Herzen, als einen, der schon als junger Bub den Wunsch hatte, Koch zu werden und der diesen Traum zielstrebig umsetzte.

Das war mit ein Grund dafür, dass er mit seinem Cousin Marcel die vielmonatige Reise in die Ferne antrat: Für seine Passion des Kochens wollte er neue Eindrücke sammeln, fremde Küchen kennenlernen. Zwei Jahre lang hatten die beiden Cousins geplant, berichtet der 83-jährige Großvater. Zuerst sollte es nach Indien gehen, auch zum Exilwohnsitz des Dalai Lama und nach Nepal, dann nach Neuseeland. Dort wollten die beiden in Hotels und Gaststätten arbeiten, dabei auch ausprobieren, was sie zuvor erlebt und erfahren hatten.

Ihr schreckliches Ende fanden diese gemeinsamen Pläne am besagten 22. Januar: Auf dem Nachhauseweg vom Strand zur Unterkunft - der Cousin war schon vorausgegangen - wurde Maximilian Schmich der in Indien geltende britische Linksverkehr zum tödlichen Verhängnis. Ein Linienbus erfasste ihn beim Überqueren einer Straße. Keine zwei Stunden später erlag er seinen schweren Verletzungen. Eine Woche dauerte es, bis offenbar war, dass es sich bei dem in der Klinik Verstorbenen um Maximilian handelte. Nachdem er nicht zur gemeinsamen Unterkunft gekommen war, hatte ihn der Cousin als vermisst gemeldet. Denn auf Maximilian war immer Verlass gewesen. Ohne Nachricht einfach wegzubleiben - undenkbar!

Die Eltern Vera und Michael stürzte die Nachricht ins Bodenlose. So schnell es irgendwie ging, flogen sie nach Goa. Mit einer schmerzlichen Aufgabe: Sie mussten den jüngeren ihrer beiden Söhne identifizieren. Als dies geschah, lag der Leichnam ihres Maximilians auf der Ladefläche eines Pritschentaxis. Fertig zum Transport am Folgetag zur Einäscherung, wie sie nach hinduistischem Brauch üblich ist: Auf übereinander gestapelten Holzscheiten werden die sterblichen Überreste der Angehörigen dem Feuer übergeben.

Den Eltern hat sich dieser Abschied ins Gedächtnis eingebrannt. Und auch, dass eine kleine Eidechse sich ins Freie rettete, als die ersten Flammen über die Holzscheite züngelten. Für Vater Michael schloss sich mit dieser Eidechse im Nachhinein ein Kreis: Der noch ganz kleine Maximilian hatte ihm einst eine rote Stoffeidechse geschenkt. Die Worte des Kindes hat der 56-Jährige noch heute im Ohr: "Damit Du nicht so alleine bist bei der Arbeit im Büro ..."