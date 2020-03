Dossenheim. (dw) Das Bibelwort "Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben" könnte sein Wahlspruch gewesen sein. Dr. Karl Miltner hat sich zu Lebzeiten immer wieder auf die Suche nach Wahrheit und Wahrhaftigkeit begeben. Jetzt endete der irdische Weg des gläubigen Katholiken. Karl Miltner, Spross einer Dossenheimer Familie, ist angekommen. Am Dienstag vergangener Woche ist der engagierte CDU-Politiker im Alter von 90 Jahren verstorben.

Sein Weg zur Wahrheit ließ ihn viele Pfade beschreiten. Er war promovierter Jurist, er war Politiker und er war an Theologie interessiert. Er war außerdem am Klavier musikalisch und auf Skiern sportlich begabt. Nicht zuletzt war er Familienmensch, den es vor einigen Jahren zu seiner Tochter und damit zurück zu seiner ihm aus Jugendtagen vertrauten Umgebung an die Bergstraße zog.

Geboren wurde Karl Miltner in Engen im Landkreis Konstanz. Sein Vater war dort damals Bürgermeister. Noch vor Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der Junge zu Verwandten geschickt. Die Familie lebte inzwischen in Furtwangen, auch dort war sein Vater – wie später auch in Dossenheim – Bürgermeister gewesen. Er besuchte das Bunsen-Gymnasium in Heidelberg, wo er auch sein Abitur ablegte. So lernten ihn die damaligen Jugendlichen im Ort kennen. Nach Jahren der Abwesenheit kehrte er 1988 als Präsident des Regierungspräsidiums Karlsruhe in die Region zurück.

Dazwischen lag ein Studium der Rechtswissenschaften in Freiburg und Heidelberg. Er promovierte bei Otto Gönnenwein an der Heidelberger Juristischen Fakultät und besuchte außerdem die Verwaltungshochschule in Speyer. Derart gut gerüstet stand dem jungen Mann, der inzwischen seine Studienkollegin Olga Maria Dransfeld geheiratet hatte, die Berufswelt weit offen. Er wurde Referent beim Verfassungsschutz, zwei Jahre später wechselte er zum Landratsamt Konstanz. 1964 wurde er in Tauberbischofsheim "Erster Landesbeamter".

Im heutigen Main-Tauber-Kreis begann seine politische Karriere. 1969 kandidierte er erstmals für die CDU im damaligen Wahlkreis Tauberbischofsheim für den Bundestag, dem er von da an bis 1988 stets direkt gewählt angehörte. Sofort war er Mitglied des Innenausschusses. Später berief man ihn in die "G 10–Kommission", deren Vorsitzender er wurde. Miltner blieb auch im Ruhestand politisch interessierter Ratgeber.

Sein Handeln stützte Miltner nicht allein auf das Recht. Schon zur Schulzeit begann er, angeleitet von Eugen Biser, in Glaubensfragen einzutauchen, die er später mit Karl Rahner vertiefte. "Der Mensch, der einem gegenübersteht, den muss man achten", sagte Miltner bei einem Gespräch anlässlich seines 90. Geburtstags im vergangenen Jahr. Seine Erfahrungen als Kind und Jugendlicher während des Nationalsozialismus prägten sein Bewusstsein. Aufrecht und findig leistete er damals in dem ihm möglichen Rahmen zivilen Ungehorsam.

Sein Engagement fand höchste nationale und internationale Anerkennung. Er wurde 1998 mit dem Großen Bundesverdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Zuvor hatte er das Große Verdienstkreuz und das Verdienstkreuz erster Klasse erhalten. Er erhielt 1994 den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg. Er ist ausgezeichnet mit der Staufermedaille und mit dem Verdienstorden der US-Army. Er war Mitglied der französischen Ehrenlegion und Ritter des "Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem"