Der Schreibtisch gesperrt, der Computer auf einem Mini-Tisch: So startete David Faulhaber in seinen ersten Tag als Bürgermeister. Foto: Alex

Von Doris Weber

Dossenheim. Den Flur zu seinem Büro im ersten Stock des Rathauses säumten Mitarbeiter, die in den Händen eine weiße Rose hielten. Seit Montag ist David Faulhaber (CDU) als neuer Bürgermeister der Bergstraßengemeinde im Amt. So herzlich wie sein erster offizieller Arbeitstag begonnen hatte, so herzlich sollte er weitergehen. Es hatten sich nämlich alle Schüler der beiden örtlichen Grundschulen für ein Ständchen zur Begrüßung des neuen Rathauschefs angemeldet. Bei strahlendem Sonnenschein nahmen rund 400 Grundschüler in der für den Verkehr gesperrten Straße vor dem Rathaus Aufstellung. Einige Schaulustige beobachteten das Spektakel.

"Herzlichen Glückwunsch - Du bist Bürgermeister nun" - mit diesem gesungenen Text begrüßten die Schüler unter der Leitung von Markus Ranzenberger, Chorleiter und Rektor der Neubergschule, und assistiert von Eva-Maria Werner von der Kurpfalzschule den 42-Jährigen, der bislang die Öffentlichkeitsarbeit des Mannheimer Polizeipräsidiums leitete. "Das ist eine ganz, ganz tolle Überraschung", war Faulhaber fast sprachlos. Und weil es ihm so gut gefallen hatte, sagte der Bürgermeister zu, einmal mit ihnen zu singen. Die ihm zugedachte Rolle als ihr "Party-Kapitän", so der Refrain eines anderen Lieds, übernehme er gern. Die erste Gelegenheit bot sich gleich. Man sang gemeinsam das Dossenheim-Lied. Dieses habe er kürzlich noch auf der Fahrt von seinem Wohnort Brühl nach Dossenheim mit seiner Frau im Auto geübt, so Faulhaber. Er habe großen Respekt davor, dass es ihnen gelungen sei, sich in so kurzer Zeit auf ihren Auftritt vorzubereiten.

Rund 400 Kinder aus beiden Grundschulen der Bergstraßengemeinde waren gestern Vormittag ans Rathaus gekommen, um für den neuen Bürgermeister zu singen. Foto: Alex

"Wenn ich das zu Hause erzähle, das glaubt mir keiner", so Faulhaber. Ungeplant wurde ein weiteres Lied gesungen. "Die Weihnachtsbäckerei" sei das Lieblingslied seines Vorgängers gewesen, erklärte Ranzenberger. Flugs wurde es geschmettert. "Das Weihnachtslied wird in Dossenheim schon im April gesungen", lachte Faulhaber.

Seine Mitarbeiter, die er später in den Rathaussaal einlud, hatten ihm gleich so manchen Streich gespielt - schließlich war es der 1. April. Den Schlüssel zum Büro musste er aus einer Box mit 14 weiteren erst identifizieren. Der nun Ex-Polizist löste die detektivische Aufgabe schnell. Kaum hatte er das Zimmer aufgeschlossen, erblickte er den mit rot-weißem Band abgesperrten Schreibtisch. Faulhaber sollte stattdessen an einem Mini-Tisch mit Computer darauf Platz nehmen. "Nachdem ich das erlebt habe, kann ich Hans Lorenz nur zustimmen", so Faulhaber. Der Amtsvorgänger sagte einmal: "Bürgermeister in Dossenheim zu sein, ist das Schönste auf der Welt."