Trockenheit, Borkenkäfer und Sturm setzten europaweit den Fichten zu: Das nicht geplante Überangebot an Holz führte an den Märkten zum Preisverfall. Foto: Frenzel

Dossenheim. (dw) Das Thema "Wald" steht regelmäßig auf der Tagesordnung des Gemeinderats, denn er hat den vom Kreisforstamt erstellten "Forstbetriebsplan" jährlich neu zu beschließen. In öffentlicher Sitzung stellte Revierförster Michael Jakob den Plan vor. Manfred Robens, der Leiter des Kreisforstamtes Rhein-Neckar, blickte ins Vorjahr und gab einen Überblick über das laufende. Im Zuschauerraum war Forstmitarbeiter Wolfgang Gutfleisch.

Die Berichte waren insbesondere eine Lehrstunde darüber, wie Trockenheit, Borkenkäfer, Baumartenstruktur und Holzpreise miteinander zusammenhängen. Die Kurzfassung: Große Trockenheit lähmt die Fichten. Mangels Flüssigkeit können sie Borkenkäfern nicht mehr standhalten. Robens sprach vom "Nicht-mehr-im-Harz-Ertränken" können. Der Baum wird geschädigt. Um ein Übergreifen auf gesunde Bäume zu verhindern, werden befallene Fichten schnellstmöglich gefällt.

Kommt das häufig und vielerorts vor, führt das zu einem Preisverfall. Die Variablen hatten sich in den vergangenen Jahren ungünstig verändert. Insbesondere die extreme Trockenheit der Jahre 2018 bis 2020 setzte den Kreislauf in Gang. Im Zusammenhang mit dem Sturm "Sabine" war man zu überproportional vielen ungeplanten Einschlägen gezwungen. Das Phänomen trat europaweit auf. Die Preise für Fichtenholz brachen komplett ein.

Die lichten Bereiche würden wieder aufgeforstet. Das Regelverfahren sei die Naturverjüngung, so Robens weiter. Um Monowälder und damit ähnliche Kahlschläge in der Zukunft zu verhindern, würden für mehr Robustheit zusätzlich Jungpflanzen anderer Arten wie Rotbuche und Kastanie eingebracht. Hier knüpfte die später von Matthias Delbrück (Grüne) gestellte Frage nach der Unterscheidung zwischen Trocken- und Hitzeresistenz an. Robens wusste, dass bei Spitzentemperaturen die Rinde von Buchen aufspringen könne und damit geschädigt würden. "Ich wünsche mir, dass wir noch viele verregnete Sommer bekommen wie in diesem Jahr", wiederholte auch Robens den bislang noch von jedem für den Forst Verantwortlichen geäußerten Wunsch.

Inzwischen habe sich der Preis für Fichte erholt. Den Holzmangel in inländischen Baumärkten erklärte der Fachmann über die in den USA erzielbaren Preise, die Verkäufe dorthin lukrativ machten.

Der Plan für 2022 sei nicht so dramatisch, wie er noch 2021 gewesen sei, eröffnete Revierförster Jakob die Übersicht für das nächste Jahr. Der Zuschussbedarf hat sich mit 93.350 Euro in etwa halbiert. Der als Ausgleich für die Gewerbegebietserweiterung vorzunehmende "Waldumbau" von einem Fichten- zu einem standorttypischen Eichenwald auf rund 3,1 Hektar beim "Apfelskopf" sei bis auf einige Vorarbeiten erst für 2023 vorgesehen.

Alexander Willwert (CDU) erkundigte sich nach Gerüchten zu gebündelten Holzverkäufen an Großabnehmer, wodurch kleinere Unternehmen auf der Strecke blieben. Robens konnte solche Überlegungen nicht bestätigen. Ein Baum liefere unterschiedliche Produkte wie Stammholz, Industrieholz und Kronenteile, die als Brennholz verkauft würden. Daraus ergäben sich unterschiedliche Nachfragestrukturen. Einheimische Brennholzkunden würden überdies vorrangig bedient. Die Mistel sei an der Bergstraße noch kein Problem, wohl aber die Kermesbeere, nach der Jule Gramlich (FW) gefragt hatte. "Es wird uns nicht gelingen, sie in den Griff zu bekommen", so Jakob.

Hendrik Tzschaschel (FDP) regte eine erneute Waldbegehung des Gemeinderats an. Carlo Bonifer (SPD) wünschte sich solche Führungen für alle Bürger, damit diese "fundierte Kenntnisse" erhielten.