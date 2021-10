Dossenheim/Schwabenheim. (pol/rl) Ein sogenannter Schubleichter trieb am Samstagnachmittag führerlos auf dem Neckarkanal an der Schleuse Schwabenheim. Das teilte die Polizei am heutigen Mittwoch mit.

Das 35 Meter lange Arbeitsschiff soll ordnungsgemäß vorne und hinten mit Stahldrähten an der Spundwand festgemacht worden sein. Zudem war er mit einer Beileine an den dortigen Pollern gesichert. Die Festmacherwinden waren außerdem zusätzlich mit Sicherungsketten und Vorhängeschlössern gesichert.

Bislang unbekannte Täter hatten zunächst die Stahldrähte entfernt, wodurch die Beileine riss und das Schiff unkontrolliert zu Tal abtrieb. Zeugen meldeten das Schiff der Wasserschutzpolizei gegen 16 Uhr, als es im Oberwasser der Schleuse Schwabenheim trieb. Mitarbeiter der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung konnten es noch rechtzeitig sichern, bevor ein größerer Schaden entstand.

Die Wasserschutzpolizeistation Heidelberg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06221/137483 zu melden.