Nicht zu übersehen sind die Handzettel, welche die Mitarbeiter des Ordnungsamtes an den Fahrrädern hinterlassen haben. Foto: Alex

Dossenheim. (lew) Als "leider kein neues Problem" bezeichnet Mareike de Raaf das Abstellen von alten Fahrrädern an öffentlichen Plätzen in Dossenheim. Laut der Gemeindesprecherin sind hiervon vor allem die Bereiche rund um den OEG-Bahnhof, die Haltestelle "Dossenheim Nord" sowie die Unterführung der Bundesstraße B3 in der Heinrich-von-Kleist-Straße betroffen.

De Raaf spricht aktuell von drei Rädern in der Unterführung sowie vier bis fünf weiteren schrottreifen Drahteseln an den anderen genannten Orten. Es seien in der Vergangenheit aber auch schon einmal mehr gewesen.

Die Besitzer der abgestellten und offenkundig nicht mehr fahrtauglichen Zweiräder werden aufgefordert, diese "unverzüglich" zu entfernen. Verdeutlicht wird das mit Handzetteln beziehungsweise Aufklebern, welche die Mitarbeiter des Ordnungsamtes an den Rädern hinterlassen haben. Nach Aufbringen dieser Aufkleber haben die Eigentümer, so ist es zu lesen, noch vier Wochen Zeit, ihre Fahrräder zu entfernen, ansonsten werden sie auf Kosten der Besitzer in Gewahrsam genommen.

Diese "Ersatzvornahme" beinhalte auch das Aufbrechen des Fahrradschlosses ohne Kostenersatz. Wenn sich dann immer noch kein Besitzer melde, gebe es für die alten Räder nur noch ein Schicksal: die Schrottpresse.