Dossenheim. (van) Nach einem Rohrbruch in der Gerhart-Hauptmann-Straße am gestrigen Dienstagabend blieb in einigen Teilen Dossenheims das Wasser aus. Zu dem Rohrbruch der Wasserhauptleitung war es in Höhe eines Supermarkts gekommen.

"Es kann zu einer Trübung des Wassers durch Erdpartikel kommen. Deshalb ist es erforderlich, das Wasser-Leitungsnetz in Dossenheim bis auf weiteres zu chloren", erläutert der Leiter des Gesundheitsamtes im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Dr. Rainer Schwertz. Dies soll ab 15 Uhr passieren. Durch die Chlorung könne es zu geruchlichen und geschmacklichen Beeinträchtigungen kommen, die aber laut einer Pressemitteilung des Landratsamts nicht gesundheitsschädlich seien.

Wie in einem Schreiben der Gemeinde zu entnehmen ist, soll das vorhandene Wasser vor Verzehr dennoch abgekocht werden.

Offenbar bestehe kein Zusammenhang mit den Ereignissen vom vergangenen Donnerstag. Wie lange die Chlorung noch andauern wird, hängt von den Untersuchungsergebnissen ab. "Wir rechnen damit, dass diese bis zum kommenden Montag vorliegen werden", so der Leiter des Gesundheitsamtes. Bis dahin bestehe nach Angaben der Gemeinde ein Abkochgebot des Wassers.

Das Notfall-Team des Rathauses steht für Rückfragen unter der Telefonnummer 06221/8651888 zur Verfügung.

Update: 13. Februar, 12.33 Uhr