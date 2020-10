Dossenheim. (ugb) Zu einer sexuellen Belästigung ist es am Mittwoch um kurz nach 6 Uhr nahe der Haltestelle Dossenheim-Nord gekommen. Wie die Polizei berichtet, war eine 23-Jährige auf dem Weg zur Station der Straßenbahnlinie 5, als sie im Lorscher Weg auf Höhe der Alten Gütertrasse von drei Männern angesprochen wurde. Das Trio hielt die junge Frau an, "bedrängte sie, äußerte und verhielt sich ihr gegenüber in anzüglicher Weise", wie es im Polizeibericht heißt.

Ein Anwohner kam der 23-Jährigen zu Hilfe, worauf die drei Männer weitergingen. Nach einem kurzen Gespräch stieg der etwa 20 Jahre alte "Helfer" in sein Auto, die junge Frau ging zur Haltestelle.

Im Laufe des Vormittags erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Sie beschrieb die Verdächtigen wie folgt: Zwei Männer sollen etwa 30 bis 40 Jahre, der Dritte 16 bis 20 Jahre alt sein. Sie sollen nordafrikanischer Erscheinung sein, eine bräunliche Hautfarbe und dunkle, kurze Haare haben. Einer der beiden älteren Männer trug eine schwarze Wollmütze und eine dicke Kapuzenjacke mit roter Leiste über dem Reißverschluss. Der zweite der beiden älteren Verdächtigen trug eine dunkle Schildkappe mit weißen Streifen, der jugendliche Verdächtige hatte keine Kopfbedeckung.

Das Dezernat "Sexualdelikte" der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt. Gesucht werden der noch unbekannte junge Helfer sowie weitere Zeugen. Hinweise zu der Tat und den Verdächtigten sind erbeten unter Telefon 0621/174-4444 oder 06221/34180.

Update: Donnerstag, 22. Oktober 2020, 21.45 Uhr