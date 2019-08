Von Christoph Moll

Neckargemünd-Dilsberg. Der Jugendleiter des Badischen Fußballverbands kritisiert den erschwerten Zugang zum Minispielfeld auf dem Dilsberg. "Wer Sportplätze mit einem Schloss versperrt und dieses nur mit einem umständlich zu besorgenden Schlüssel versieht, hat kein Gefühl für den Zeitgeist", teilte Rouven Ettner aus Kronau mit.

Bekanntlich ist das Kicken auf dem Minispielfeld bei der Grundschule Dilsberg-Mückenloch für Kinder bis zwölf Jahre nur noch mit einem Schlüssel möglich. Das Spielfeld war in der Vergangenheit immer wieder vor allem im Sommer bis in die späten Abendstunden auch von älteren Fußballern genutzt worden, die teilweise aus der ganzen Region angefahren kamen. Darauf deuteten jedenfalls die Autokennzeichen hin, wie es hieß.

Dies geschah zum Leidwesen der Anwohner, die sich durch den Lärm sehr belästigt fühlten. Deshalb hatte der Ortschaftsrat beschlossen, das Spielfeld abzuschließen und nur noch "autorisierten Gruppen" den Zugang zu ermöglichen.

Verwiesen wurde dabei auf die ursprüngliche Baugenehmigung des Rhein-Neckar-Kreises und die Satzung der Stadt für das Spielfeld. Autorisiert sind zum Beispiel die Grundschule und die angeschlossene Schülerbetreuung. Doch auch andere Kinder bis zwölf Jahre dürfen das Spielfeld zu vorgesehenen Zeiten nutzen. Sie brauchen aber künftig einen Schlüssel, den die Ortsverwaltung gegen eine geringe Kaution an Eltern ausgibt.

Für Rouven Ettner ist diese Regelung unverständlich: "Müssen wir es denn nicht schaffen, dass unsere Kinder und Jugendlichen wieder mehr Räume für Begegnungen haben? Dass sie mehr Platz haben, sich sportlich zu betätigen, auch außerhalb der Vereine? Dass sie sich nicht nur mit Youtube, Fifa19 und Instagram beschäftigen?", fragt der Jugendleiter der badischen Fußballer.

"Ich denke nicht, dass die zeitweise Schließung der Anlage der Idee des Deutschen Fußball Bundes entsprach, als er Ende des vergangenen Jahrzehnts 1000 Minispielfelder in der Republik verteilte." Mit den Spielfeldern sollte vielmehr die Fußballinfrastruktur in den Kommunen nachhaltig gefördert werden, so Rouven Ettner.

"Die jeweiligen Grundstückseigentümer sind dazu verpflichtet, eine möglichst häufige Nutzung der Minispielfelder sicherzustellen", betont der Verbandsfunktionär weiter. "Wie leider so oft in der heutigen Zeit, werden aber lieber Einzelne beglückt, die sich durch zu lautes Fußballspielen belästigt fühlen."

Ettner verweist zudem darauf, dass schon seit dem Jahr 2015 Kfz-Kennzeichen bundesweit mitgenommen werden können und es immer mehr Firmen- und Leasingfahrzeuge gebe. "Daraus die Erkenntnis zu ziehen, dass die Fußballer aus der ganzen Region kämen, ist fehlerbehaftet", meint der Kronauer.