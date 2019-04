Von Karin Katzenberger-Ruf

Neckargemünd-Dilsberg. Sabine Delchevalerie und Bernadette Colinet sind völlig überrascht. Die beiden Lehrerinnen aus dem belgischen Namur verbringen ein paar Tage in der Kurpfalz - und sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Sie gehören zu den ersten Gästen auf der Feste Dilsberg und werden zum Saisonstart von einem regelrechten Begrüßungskomitee empfangen und mit Geschenken überhäuft.

Petra Kohl von der Touristik-Information und Ortsvorsteher Bernhard Hoffmann überreichen den beiden Belgierinnen Taschen mit Geschenkartikeln wie Tassen, Decken und Regencapes. Letzteres brauchen sie an dem herrlichen Frühlingstag nicht. Petra Kohl erzählt ihnen auf Französisch vom Brunnenstollen und den Fledermäusen, die dort überwintern. "Wir kommen wieder, wenn sie wach sind", bekommt sie von den Touristinnen als Antwort.

Nicht zum ersten Mal ist Gunnar Hermann auf der Burgfeste. "Es lohnt sich immer wieder, hier hochzukommen", findet der Neckargemünder. Auch er bekommt ein Geschenk: ein Buch über die Burg. Dieses ist noch ausführlicher als das Faltblatt, in dem die wichtigsten Fakten zu der Befestigungsanlage aufgeführt sind, die der Graf von Lauffen um das Jahr 1150 erbauen ließ. Bis zum Dreißigjährigen Krieg soll die Burg als "uneinnehmbar" gegolten haben. Sie wurde zwar mehrmals belagert, aber nie zerstört.

Also konnte sie im Jahr 1803 zum Staatsgefängnis von Baden umfunktioniert werden. Wie viele Burgen war auch die Feste Dilsberg Ende des 19. Jahrhunderts dem Verfall preisgegeben und wurde als Steinbruch genutzt. Die umfangreiche Sanierung erfolgte erst Anfang des 20. Jahrhunderts, als der geschichtsträchtige Ort für den Tourismus interessant wurde.

Rund 80 Meter lang ist der unterirdische Brunnenstollen, der 1896 entdeckt, aber erst 1926 freigelegt wurde. Führungen dort sind erst ab Mai möglich. Bis dahin lohnen jedoch auch Turmbesteigung und Spaziergang auf der 16 Meter hohen Mantelmauer. "Die Burgfeste Dilsberg ist bekannt für ihren fantastischen Rundblick über das Neckartal und in den Odenwald", heißt es dazu etwa in besagtem Faltblatt.

Info: Die Feste Dilsberg ist ab sofort täglich, außer montags, von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet. Dies bis zum 31. Oktober. Der Eingang befindet sich im Burghofweg 3a. Führungen können bei der Tourist-Information gebucht werden - und zwar unter Telefon 0 62 23 / 35 53, per Fax unter 0 62 23 / 7 37 84 oder per E-Mail an die Adresse info@tourismus-neckargemuend.de. Weitere Infos finden sich im Internet unter www.burgfeste-dilsberg.de