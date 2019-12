Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Schüler, Lehrkollegium und Elternschaft des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums durften schon im Sommer jubeln: Kurz vor den Sommerferien erreichte die Schule aus dem Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe die Nachricht, dass ihr bisheriger Konrektor Thomas Becker künftig als Schulleiter die Geschicke der Schule leiten wird (die RNZ berichtete).

Die Ernennungsurkunde ging dem 51-jährigen Oberstudiendirektor, der zuletzt als kommissarischer Schulleiter eingesetzt war und in dieser Zeit sehr engagiert zum Wohle der Schule arbeitete, bereits mit Beginn des neuen Schuljahres zu. Jetzt folgte in der Schulaula die offizielle Amtseinführung. In allen Wortbeiträgen, Musikdarbietungen, Geschenken und eingestreuten Theaterszenen aus dem Schulalltag wurde sehr deutlich: Die gesamte Schule freut sich, mit Thomas Becker jetzt den "Richtigen" am richtigen Platz zu wissen.

Aus dem RP skizzierte Regierungsschuldirektorin Dagmar Ruder-Aichelin den beruflichen Weg des neuen Schulleiters, der mit dem Studium der Fächer Mathematik und Physik in Heidelberg begann. Nach Referendariat und weiteren Stationen kam er 2015 nach Eppelheim. "Eine Schule braucht Leitung und Menschen, die sich dafür auf den Weg machen", betonte Ruder-Aichelin. Die Entscheidung, Thomas Becker zum Schulleiter zu bestellen, sei eine gute gewesen. Er bringe viele wichtige Erfahrungen mit. Sie lobte ihn als hervorragenden Fachkollegen und "Pädagogen mit Herz und Verstand", der auch die einjährige Vakanz der Schulleiterstelle problemlos gemeistert habe.

"Sie waren da und haben Verantwortung gezeigt, als es notwendig war", hob sie hervor. "Die Schule lief gut und sie läuft auch jetzt gut", attestierte sie ihm. Die Regierungsschuldirektorin zeigte sich zuversichtlich, dass bis zum Sommer die nun vakante Konrektoren-Stelle besetzt sein wird.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann zeigte sich erleichtert, dass die Schulleiterstelle so schnell wie möglich besetzt werden konnte. Sie wusste, dass mit dem neuen Schulleiter der Menschlichkeit an der Schule viel Raum gegeben werde und war zuversichtlich, dass ihm die Balance zwischen fordern und fördern bei den Schülern gelingen werde. Ein "herzliches Willkommen im Team der Schulleiter" überbrachte Realschulrektorin Judith Bühler, geschäftsführende Schulleiterin der Eppelheimer Schulen, ihrem "neuen Schulleiterkollegen".

Elternbeiratsvorsitzende Ute Fischer stellte hervor, dass die Elternschaft es sehr zu schätzen wisse, dass der neue Rektor ein guter Zuhörer sei, dazu vertrauenswürdig, verbindlich und seine Zusagen einhalte. Anja Titze vom Förderkreis der Schule freute sich auf die Zusammenarbeit mit Thomas Becker, der die Schule bereits sehr gut kenne. "Wenn man weiß, wo man ansetzen muss, kann man mit geringer Kraft viel bewegen", gab sie dem Physiker mit auf den Weg.

Die Schülerinnen Eslem Kalcin und Sina Kisling munterten Becker auf: "Wir wollen Ihnen heute die Angst vor Ihrer neuen Aufgabe nehmen, weil wir Sie alle mögen." Sie wollten ihm zur Seite stehen, wie auch er den Schülern bei Problemen zur Seite steht. Pastoralreferentin Judith Schmitt-Helfferich und Pfarrer Detlev Schilling überbrachten ein Grußwort mit Engelsbotschaft. Den beiden Personalräten Christina Wente und Oliver Schommer war die Freude über den "Richtigen" im Rektorat im Gesicht anzusehen.

Jetzt sei er für die Entwicklung der Schule im Ganzen verantwortlich, hob Thomas Becker in seine Antrittsrede als Schulleiter hervor. Er freute sich, mit dem "ganzen schulischen Dorf" die Schule nun gestalten und voranbringen zu dürfen. Was für ihn zum Schulalltag gehört, schickte er gleich vorweg: gegenseitige Wertschätzung, Respekt und ein faires Miteinander. "Eine sich wandelnde Welt erfordert eine sich wandelnde Schule", wusste Becker.

Angebote wie Naturwissenschaften, Ingenieurwesen und Technik sollen verstärkt in den Fokus gerückt werden. Sprachkompetenz und Meinungsbildung sollen in Form von journalistischen Schülerbeiträgen, Schreibwettbewerben oder in einer lebendigen Schülerzeitung ihren Ausdruck finden. Wofür er sich noch einsetzen will: "Unsere Schüler sollen die digitale Welt von Morgen mitgestalten können."