Region Heidelberg. (aham/cm/bmi) In den Gemeinden rund um Heidelberg sind vor allem die Partnerschaften nach Frankreich bekannt. Aber auch nach Ostdeutschland wurden nach der Wiedervereinigung 1990 freundschaftliche Bande geknüpft. Zum Tag der Deutschen Einheit gibt die RNZ einen Überblick.

Hintergrund Leimen. Bald hat Leimen eine Städtefreundschaft weniger. Zumindest laut Wikipedia. Wenn alles gut geht. Klingt komisch? Ist es auch! Denn: Die Internet-Enzyklopädie listet im Eintrag von Leimen auch die sächsische Kleinstadt Rodewisch unter den befreundeten Städten auf. Und umgekehrt genauso. Von der RNZ darauf angesprochen, fällt Leimens Stadtsprecher Michael Ullrich die Kinnlade runter. [+] Lesen Sie mehr Leimen. Bald hat Leimen eine Städtefreundschaft weniger. Zumindest laut Wikipedia. Wenn alles gut geht. Klingt komisch? Ist es auch! Denn: Die Internet-Enzyklopädie listet im Eintrag von Leimen auch die sächsische Kleinstadt Rodewisch unter den befreundeten Städten auf. Und umgekehrt genauso. Von der RNZ darauf angesprochen, fällt Leimens Stadtsprecher Michael Ullrich die Kinnlade runter. Rode-was? "Noch nie gehört!", meint er. Als Ullrich bei Wikipedia nachschaut, staunt er selbst - und greift zum Telefonhörer. Er erreicht das Vorzimmer der Rodewischer Bürgermeisterin. Und dort ist man genauso überrascht über die angebliche Städtefreundschaft. Leim-hä? "Die sind aus allen Wolken gefallen", berichtet Ullrich. Also ändert er Leimens Wikipedia-Eintrag. Denn genau das macht die Internet-Enzyklopädie aus: Jeder kann daran mitarbeiten. Doch es kann dauern, bis Änderungen angezeigt werden. Ullrich musste übrigens zweimal Hand anlegen: Denn auch von Leimens Freundschaft zum weißrussischen Oktabrskja hat er noch nie gehört. Kein Wunder: Es gibt keine Stadt in Weißrussland mit diesem Namen. Was in der Wikipedia-Auflistung dagegen fehlt: "Es gibt eine Freundschaftsvereinbarung mit Mogilev in Weißrussland", so Ullrich. Aber die liege wegen des Präsidenten Alexander Lukaschenko von städtischer Seite aus auf Eis.

Demitz-Thumitz und Bammental

Demitz-Thumitz ist Partnergemeinde von Bammental, der Ursprung der Beziehungen geht auf das Jahr 1990 zurück. Der 2700-Seelen-Ort liegt im sächsischen Landkreis Bautzen und hat neun Ortsteile mit teilweise nur rund 60 Einwohnern. Demitz-Thumitz ist bekannt für den Granitabbau und bezeichnet sich selbst als "steinreich". Die Anfänge der Granitindustrie reichen zurück bis ins 19. Jahrhundert. Das Gesteinsvorkommen wurde beim Bau eines Viadukts für die Bahnstrecke zwischen Dresden und Görlitz in den Jahren 1844 bis 1846 entdeckt. Bis heute wird Granit abgebaut und in ganz Deutschland sowie auch ins Ausland verkauft. Seit 1908 gibt es eine Steinmetzschule, in der Gesellen und Meister aus allen Bundesländern ausgebildet werden. Bürgermeisterin ist seit dem Jahr 2008 Gisela Pallas von der örtlichen Wählervereinigung "DePoRo". Diese konnte bei der Gemeinderatswahl im vergangenen Frühsommer ihre Mehrheit von 44 auf 53 Prozent ausbauen. CDU und Linke verloren dafür Stimmenanteile und kamen nur noch auf 32 und 15 Prozent, weitere Parteien traten bei der Kommunalwahl nicht an. Bammentals Bürgermeister Holger Karl betont, dass die Partnerschaft mit Demitz-Thumitz nicht nur auf dem Papier existiert. Es gebe regelmäßige Gegenbesuche von Delegationen zu besonderen Anlässen. "Die Kontakte sind hervorragend", sagt Karl. "Wir tun gut daran, den Osten anders wahrzunehmen und ihm auf Augenhöhe zu begegnen."

Wilthen und Eppelheim

Wilthen ist seit genau 20 Jahren die Partnerstadt von Eppelheim. Zwar war vor rund neun Jahren der Kontakt zwischen den beiden Städten abgerissen, doch seit Bürgermeisterin Patricia Rebmann im Eppelheimer Rathaus sitzt, blüht die Verbindung zu der 5200-Einwohner-Stadt neu auf. So kommt zur Kerwe am Wochenende - wie schon vergangenes Jahr - eine Delegation aus der Partnerstadt; auch zwischen die Feuerwehren besuchen sich gegenseitig und dieses Jahr gibt es noch eine Bürgerfahrt nach Sachsen. "Es bestehen sehr gute Kontakte", fasst Patricia Rebmann zusammen. Angefangen hatte alles einst damit, dass Eppelheimer nach der Wiedervereinigung beim Aufbau neuer Verwaltungsstrukturen halfen in der Stadt rund 50 Kilometer östlich von Dresden. Heute nennt sich Wilthen "Stadt des Weinbrandes". Seit 1842 werden in der örtlichen Weinbrennerei der "Wilthener" hergestellt. Das Wahrzeichen der Stadt ist die hölzerne Statue nahe des Rathauses: der "Pumphut". Diese wunderliche Gestalt wird in vielen sächsischen Sagen erwähnt. Sogar in Ludwig Bechsteins "Deutsches Sagenbuch" finden sich Erzählungen über ihn. Bürgermeister von Wilthen ist seit 2008 Michael Herfort von der CDU. Diese ist auch stärkste Kraft im Stadtrat. Sie holte bei der Kommunalwahl im Mai 36,8 Prozent und damit sieben Sitze. Von null auf 22,6 Prozent schaffte es die AfD - und die beiden Kandidaten zogen in den Stadtrat ein.

Meißen und Leimen

Meißen und Leimen haben seit 1990 eine Freundschaftsvereinbarung. Diese hatte der frühere Oberbürgermeister Herbert Ehrbar mit seinem Meißener Kollegen, Klaus Däumer, unterzeichnet. Darin vereinbaren sie, den "Austausch von Informationen über die Arbeit ihrer kommunalen Organe, zur Stadtentwicklung und Ähnliches zu fördern und Begegnungen zwischen ihren Bürgern zu unterstützen". Nur ist das eingeschlafen: "Es gab in den letzten 20 Jahren keine offiziellen Besuche mehr", sagt Leimens Stadtsprecher Michael Ullrich. Allerdings befindet sich am St. Ilgener Rathaus noch ein Glockenspiel aus Meißener Porzellan. Denn dafür ist die 28.000- Einwohner-Stadt vor allen Dingen bekannt. Dabei hat die Porzellan- und Weinstadt, wie sie sich selbst nennt, noch viel mehr zu bieten: etwa der Meißener Dom auf dem Burgberg neben der Albrechtsburg, die als Deutschlands ältestes Schloss beworben wird, oder die spätgotische Frauenkirche aus dem 15. Jahrhundert. Oberbürgermeister ist seit 2004 Olaf Raschke. In den Stadtrat ist die AfD neu eingezogen - und zwar als stärkste Kraft. Sie holte im Mai 18,9 Prozent und damit fünf Sitze. Neu dabei ist auch die zweitstärkste Kraft: die "Bürger für Meißen" mit fünf Sitzen. Stark eingebüßt haben die CDU, die Unabhängige Liste, die Linke und die Freie Bürgerbewegung; die SPD spielt mit einem Platz kaum eine Rolle.

Königswartha und Sandhausen

Königswartha und Sandhausen haben im Jahr 2000 anlässlich der zehnjährigen Beziehungen beider Gemeinden einen Freundschaftsvertrag geschlossen. Der 3500-Seelen-Ort liegt inmitten der Heide- und Teichlandschaft von Oberlausitz, die für ihre Fischzucht bekannt ist. Sandhausens Bürgermeister Georg Kletti etwa erinnert sich mit Gaumenfreude an den Karpfen mit weißer Soße und Kartoffeln, den er im Schloss Königswartha verzehrt hat. Der Prachtbau aus dem Barock wurde 1780 erbaut. Daneben ist es vor allem die Natur, mit der die Gemeinde im sordischen Siedlungsgebiet punktet. "Landschaft, Wälder, Teiche - das ist schon toll da drüben", schwärmt Kletti. Er war 1995 erstmals und seither zigmal in Königswartha. Die politischen Entscheidungsträger besuchen sich jährlich, erst im August war eine sächsische Delegation am Hardtwald, erstmals nicht zur Kerwe. Stattdessen wurde unter anderem das Grab von Helmut Kohl - Kanzler der Einheit - in Speyer besucht. Bürgermeister in Königswartha ist seit April 2015 Sven Nowotny (CDU). Den Gemeinderat dominieren die örtlichen Wählervereinigungen FWV und PFW, die im Mai zusammen 55 Prozent einheimsten. Die CDU holte 26 Prozent der Stimmen, die AfD knapp 14 Prozent, Grüne und Linke blieben unter 3 Prozent.