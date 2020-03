Neckargemünd. (cm) Jetzt hat das neuartige Corona-Virus auch das direkte Heidelberger Umland erreicht: In Neckargemünd gibt es den ersten bestätigten Fall einer Infektion mit Covid-19. Dies bestätigte Bürgermeister Frank Volk am Freitagabend gegenüber der RNZ. Dabei handelt es sich um eine Person, die am SRH-Berufsbildungswerk in einer Außenwohngruppe in der Stadt arbeitet. Wo die Person wohnt, ist nicht bekannt.

"Das SRH-Berufsbildungswerk hat die Empfehlungen des Gesundheitsamtes vollständig umgesetzt", teilte die SRH mit. "Zusätzlich zu der betroffenen Person wurden alle direkten Kontakte – Mitarbeiter und Teilnehmer – in häusliche Quarantäne geschickt." Das Gesundheitsamt nehme Kontakt mit den betroffenen Personen auf. "Derzeit besteht nach Einschätzung der Experten keine Veranlassung für weitergehende Maßnahmen", so die SRH. Der Betrieb am Berufsbildungswerk und an den SRH-Schulen in Neckargemünd gehe uneingeschränkt weiter. Eine "Taskforce" am Berufsbildungswerk beobachte die Entwicklung sehr aufmerksam und sei mit den zuständigen Behörden in engem Austausch. Sollte sich die Situation verändern, würden die Maßnahmen angepasst.

"Es besteht für die Bevölkerung kein besonderer Anlass zur Sorge", beruhigte auch Bürgermeister Volk. "Das Gesundheitsamt hat alles im Griff."