Not macht erfinderisch: Dank der Klappe am Rathaus können Bürger alle Anliegen auch zu Corona-Zeiten erledigen. Foto: privat

Schönau. (bmi) Not macht erfinderisch – Notzeiten offenbar auch. Die Stadt Schönau hat eine ganz eigene Antwort darauf gefunden, wie sie in der Coronakrise mit dem Besuchsverkehr umgeht: Sie hat am Rathaus in dieser Woche einen pandemietauglichen Empfangsschalter im Außenbereich installiert. "Eine Art Babyklappe oder Drive-in der Verwaltung", wie Bürgermeister Matthias Frick die Konstruktion nicht ganz ernst beschreibt. Der Rathauschef des Klosterstädtchens behält auch in Krisenzeiten seinen Humor bei.

Dabei ist der Hintergrund ein ernster: Denn die Stadtverwaltung will trotz des Virus funktionsfähig bleiben. Das gewährleisten viele Rathäuser und öffentliche Einrichtungen, indem sie die Zugänglichkeit stark oder komplett einschränken. In Schönau versucht man einen anderen Weg: Die Ämter haben von Montag bis Freitag jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet, Terminvereinbarungen sind mit vorheriger telefonischer Anmeldung möglich.

Und dann geht es an die Schönauer "Corona-Klappe": Ähnlich wie bei einem Nachtschalter an der Tankstelle oder bei Apotheken ist am Schönauer Rathaus ein Fenster umgestaltet worden. Eine Scheibe mit kleinen Löchern bietet Spuckschutz und eine Gesprächsmöglichkeit mit Blickkontakt, auf einem ausziehbaren Brett können Unterlagen und Formulare ausgefüllt und durch einen Schlitz direkt zum Sachbearbeiter im Gebäude durchgereicht werden. Dort befinden sich direkt hinter dem Fenster zwei Arbeitsplätze. Selbst ein Lesegerät für biometrische Daten wie den Fingerabdruck ist in die Klappe integriert – damit ist es auch weiterhin möglich, etwa die Ausstellung eines Personalausweises zu beantragen.

"Mit dieser Einrichtung kann man auch jetzt noch Behördengänge sehr einfach und schnell durchführen", sagt Matthias Frick auf RNZ-Nachfrage. Schönaus Bürgermeister betont: "Sowohl die Rathausmitarbeiter als auch die Besucher werden keinem erhöhten Gesundheitsrisiko ausgesetzt." Nach jedem Besucher werden alle Geräte entsprechend gereinigt. Von den umliegenden Gemeinden habe er für die "Corona-Klappe" viel Lob bekommen.

Lob, das er an seinen Bauhof weitergibt. "Die haben das ruckzuck umgesetzt und sogar einen ausklappbaren Sonnen- oder Regenschutz errichtet", freut sich Frick. Im Büro selbst konnten so größere Umbauten – zunächst waren große Spuckschutzwände angedacht – vermieden werden.