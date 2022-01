Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bammental/Leimen. Seit rund fünf Wochen werden in der Bammentaler Elsenzhalle und der Leimener "Alten Fabrik" dreimal pro Woche die Spritzen gezückt: Anfang Dezember waren die beiden Räumlichkeiten zu Standorten der sogenannten "Dauerhaften Impf-Aktionen" (Dia) des Rhein-Neckar-Kreises geworden. Auf die angebotenen Termine gab es zunächst einen großen Andrang, die Termine waren schnell ausgebucht. Viele Hundert Menschen dürften seit Einrichtung der Dia-Standorte dort den dritten, zweiten oder auch ersten Piks gegen Corona erhalten haben.

Mittlerweile ist jedoch mehr Ruhe eingekehrt: "Es ist spürbar, dass die Termine nicht mehr innerhalb kurzer Zeit nach Einstellung der Termine ausgebucht sind, allerdings werden die Kapazitäten aktuell noch ausgeschöpft", teilte Landkreissprecherin Silke Hartmann auf RNZ-Anfrage mit.

Bedeutet die sinkende Nachfrage einen zunehmend sinkenden Bedarf an Corona-Impfungen in Leimen und Bammental? Und wie hoch ist überhaupt die Impfquote in den einzelnen 17 Orten des Heidelberger Umlands?

Organisation nach Bauchgefühl, ohne ganz konkrete Datenlage

Mit diesen Fragen wandte sich die RNZ zunächst an das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das jedoch an das Robert-Koch-Institut (RKI) verwies. Und aus dem Berliner Bundesinstitut kam eine überraschende Antwort: "Die Postleitzahl der Geimpften gehört nicht zu den Daten, die von der niedergelassenen Ärzteschaft übermittelt werden, und sie fehlt in einigen Datensätzen des elektronischen Meldesystems", teilte RKI-Sprecherin Susanne Glasmacher mit. Will heißen: Die konkrete Quote geimpfter Bürger in einem Landkreis und einzelnen Kommunen ist nicht bekannt. Erfasst wird laut Glasmacher lediglich die Postleitzahl der impfenden Stelle.

Was im Umkehrschluss bedeutet: Die Organisation von Impfaktionen erfolgt gewissermaßen aus dem Bauchgefühl, zumindest ohne ganz konkrete Datenlage. Wonach also entscheidet das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, wohin es seine mobilen Impfteams entsendet? "Der Bedarf an einem Einsatz der mobilen Impfteams wird durch die entsprechenden Kommunen gemeldet", teilte Hartmann mit.

Sinkender Andrang bei dauerhaften Impfaktionen

Und die dauerhaften Impfaktionen, wie sie jetzt in Bammental und Leimen ansässig sind? "Durch die Dia sollten dezentrale Strukturen geschaffen werden, um den Kreiseinwohnerinnen und -einwohnern ein möglichst niederschwelliges und wohnortnahes Impfangebot machen zu können", sagte die Kreissprecherin. Dabei sollte unter anderem "sichergestellt werden, dass in den großen Kreisstädten ein Impfangebot besteht".

Wo der Bedarf nach einem solchen Angebot am notwendigsten ist, muss jedoch noch eine Weile ohne eine konkrete örtliche Impfquote ermittelt werden. Mittelfristig sollen dann laut RKI auch die Daten der Geimpften nach ihrem Wohnort zur Verfügung stehen. "Perspektivisch werden diese Daten aus den Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigungen verfügbar sein", blickte RKI-Sprecherin Glasmacher nach vorne. Sie räumte aber auch ein: "Die Abrechnungsdaten werden quartalsweise erstellt und stehen dem RKI erst mit zeitlicher Verzögerung zur Verfügung."

Update: Sonntag, 9. Januar 2022, 19.59 Uhr

Zweistellige Neuinfektionen in Leimen und Eppelheim

Region Heidelberg. (lesa) Einen Tag nach dem drastischen Anstieg der Corona-Zahlen über den Dreikönigstag haben die Behörden beruhigendere Pandemie-Zahlen vermeldet. 52 Neuinfektionen wurden in den 17 Orten rund um Heidelberg am am Donnerstag bekannt. Mit Blick auf die einzelnen Orte bewegten sich die neuen Fälle in den größeren Städten Leimen (+15) und Eppelheim (+10) im niedrigen zweistelligen Bereich. In allen anderen Orten blieb es bei jeweils unter zehn Neuinfektionen. Die Zahl der aktiven Corona-Erkrankten steigt gegenüber dem dem Feiertag auf 552. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst die seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 548 (+1) / 16 (0)

> Dossenheim 648 (+7) / 61 (+4)

> Eppelheim 1257 (+10) / 88 (+9)

> Gaiberg 111 (+1) / 2 (0)

> Heiligkreuzst. 142 (0) / 4 (0)

> Leimen 2683 (+15) / 155 (-6)

> Lobbach 186 (+1) / 17 (+1)

> Mauer 221 (0) / 8 (0)

> Meckesheim 315 (0) / 9 (0)

> Neckargemünd 807 (+4) / 36 (+1)

> Neckarsteinach 214 (+1) / 4 (-1)

> Nußloch 759 (+7) / 42 (+7)

> Sandhausen 1101 (+2) / 64 (-3)

> Schönau 370 (+1) / 8 (0)

> Spechbach 103 (0) / 9 (0)

> Wiesenbach 162 (0) / 16 (-1)

> Wilhelmsfeld 189 (+2) / 13 (-1)

> Insgesamt 9816 (+52) / 552 (+10)

Im Rhein-Neckar-Kreis waren am Freitag 2034 (+66) Corona-positive Einwohner bekannt, im Heidelberger Stadtgebiet 794 (+31).

Update: Freitag, 7. Januar 2022, 19.28 Uhr

Fallzahl schießt nach oben

Region Heidelberg. (lesa) Nimmt die vierte Corona-Welle nach den zurückliegenden Feiertagen wieder an Fahrt auf? Tagelang sind die Corona-Zahlen gesunken, doch nun ist der Rückgang zumindest vorerst vorbei. Und das gewissermaßen mit einem großen Knall. 160 neue Infektionen mit dem Coronavirus wurden seit Dienstag rund um Heidelberg bekannt. Mit Blick auf die 17 Orte der Region kamen nur vier Orte ungeschoren davon: Gaiberg, Heiligkreuzsteinach, Neckarsteinach und Spechbach blieben ohne neuen Fall. Die aktive Fallzahl schoss im Zuge dessen um 71 Infizierte nach oben – auf nun 542. Am deutlichsten fiel der Anstieg in Sandhausen (+19) aus, gefolgt von Leimen und Neckargemünd (jeweils +10).

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst die seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Dienstag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 547 (+5) / 16 (+2)

> Dossenheim 641 (+17) / 57 (+8)

> Eppelheim 1247 (+32) / 79 (+9)

> Gaiberg 110 (0) / 2 (0)

> Heiligkreuzst. 142 (0) / 4 (0)

> Leimen 2668 (+34) / 161 (+10)

> Lobbach 185 (+5) / 16 (+4)

> Mauer 221 (+3) / 8 (0)

> Meckesheim 315 (+3) / 9 (-1)

> Neckargemünd 803 (+11) / 35 (+10)

> Neckarsteinach 213 (0) / 5 (0)

> Nußloch 752 (+14) / 35 (+8)

> Sandhausen 1099 (+27) / 67 (+19)

> Schönau 369 (+1) / 8 (+1)

> Spechbach 103 (0) / 9 (0)

> Wiesenbach 162 (+4) / 17 (+1)

> Wilhelmsfeld 187 (+4) / 14 (0)

> Insgesamt 9764 (+160) / 542 (+71)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Donnerstag 1968 (+253) Menschen als Corona-positiv, im Heidelberger Stadtgebiet 763 (+163).

Update: Donnerstag, 6. Januar 2022, 19.19 Uhr

Fallzahl in der Region sinkt unter 500

Region Heidelberg. (lesa) Neues Jahr, altes Phänomen: Wohl im Zuge von Meldeverzögerungen über die freien Tage fallen die Corona-Zahlen im Wochenvergleich besonders niedrig aus. So auch am gestrigen Dienstag, an dem die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße für die Region Heidelberg einen Rückgang um 46 aktive Fälle gegenüber dem Vortag meldeten. 471 Menschen in den 17 Orten rund um die Universitätsstadt gelten aktuell als Corona-positiv. Erstmals seit November liegt diese Zahl wieder unter der 500er-Marke. Niedrig fiel mit 22 auch die Zahl der neuen Infektionen aus, die sich auf sieben Orte verteilt. Acht Menschen steckten sich in Eppelheim an – das sind die meisten gefolgt von Dossenheim (+4) und Sandhausen und Leimen (jeweils +3).

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst die seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 542 (0) / 14 (-4)

> Dossenheim 624 (+4) / 49 (+2)

> Eppelheim 1215 (+8) / 70 (-3)

> Gaiberg 110 (0) / 2 (0)

> Heiligkreuzst. 142 (0) / 4 (0)

> Leimen 2634 (+3) / 151 (-21)

> Lobbach 180 (0) / 12 (-1)

> Mauer 218 (+1) / 8 (0)

> Meckesheim 312 (0) / 10 (-1)

> Neckargemünd 792 (+1) / 25 (-7)

> Neckarsteinach 213 (0) / 5 (0)

> Nußloch 738 (+2) / 27 (-4)

> Sandhausen 1072 (+3) / 48 (0)

> Schönau 368 (0) / 7 (-6)

> Spechbach 103 (0) / 9 (0)

> Wiesenbach 158 (0) / 16 (0)

> Wilhelmsfeld 183 (0) / 14 (-1)

> Insgesamt 9604 (+22) / 471 (-46)

Der Rhein-Neckar-Kreis meldete am Dienstag 1715 (-123) Corona-positive Einwohner im Landkreis. Im Heidelberger Stadtgebiet waren gestern 600 (-41) aktive Infektionsfälle mit Covid-19 bekannt.

Update: Dienstag, 4. Januar 2022, 18.35 Uhr

Fallzahlen über Silvester stabil

Region Heidelberg. (bmi) Diesmal fiel der Jahresübergang rund um Heidelberg mit Blick auf Pandemie, Feuerwerksverkaufs- und teilweise Böllerverbot verhältnismäßig ruhig aus. Und ebenso unspektakulär haben sich auch die Corona-Fälle über das Neujahrswochenende entwickelt. Am Montag meldeten die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße für die 17 Kommunen der Region am Montag 517 aktive Corona-Fälle – und im Vergleich zu Silvester damit genau einen mehr. Während etwa in Dossenheim (+11) Sandhausen (+6), Neckargemünd und Spechbach (je +5) die Zahl der Infizierten stark anstieg, ging sie in Bammental, Eppelheim (je -6), Schönau (-5) und Mauer (-4) zurück. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst die seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Donnerstag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 542 (+4) / 18 (-6)

> Dossenheim 620 (+17) / 47 (+11)

> Eppelheim 1207 (+13) / 73 (-6)

> Gaiberg 110 (0) / 2 (0)

> Heiligkreuzsteinach 142 (0) / 4 (-1)

> Leimen 2631 (+20) / 172 (-1)

> Lobbach 180 (0) / 13 (0)

> Mauer 217 (+1) / 8 (-4)

> Meckesheim 312 (+1) / 11 (0)

> Neckargemünd 791 (+10) / 32 (+5)

> Neckarsteinach 213 (0) / 5 (0)

> Nußloch 736 (+6) / 31 (-1)

> Sandhausen 1069 (+12) / 48 (+6)

> Schönau 368 (0) / 13 (-5)

> Spechbach 103 (+5) / 9 (+5)

> Wiesenbach 158 (0) / 16 (-1)

> Wilhelmsfeld 183 (+2) / 15 (-1)

> Insgesamt 9582 (+91) / 517 (+1)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Montag 1838 (+6) Menschen als Corona-positiv, im Heidelberger Stadtgebiet 641 (+46).

Update: Montag, 3. Januar 2022, 19 Uhr

Zahl der aktiven Fälle sinkt zum Jahreswechsel

Region Heidelberg. (luw) Ein gutes Omen für das neue Jahr? Nach leichtem Anstieg am Donnerstag ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle rund um Heidelberg zum letzten Tag des Jahres wieder gesunken. Damit stellt der Donnerstag einen kleinen Ausreißer im ansonsten seit 17. Dezember rückläufigen Fallzahlen-Trend dar. Denn am Freitag, 31. Dezember, meldeten die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße für die 17 Kommunen der Region 516 Infizierte. Das sind 24 weniger als am Vortag. Ins Auge fällt hierbei vor allem Leimen, wo gegenüber Donnerstag 27 aktive Fälle weniger gezählt wurden. Zugleich verzeichnet die Große Kreisstadt mit neun Neuinfektionen hier den größten Anstieg, dicht gefolgt von Dossenheim (+8) und Eppelheim (+7). Gaiberg und Heiligkreuzsteinach blieben weiterhin ohne neue Fälle. Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" umfasst die seit März 2020 Infizierten, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Donnerstag.

Alle Fälle / Aktive Fälle

> Bammental 538 (0) / 24 (-3)

> Dossenheim 603 (+8) / 36 (+2)

> Eppelheim 1194 (+7) / 79 (+1)

> Gaiberg 110 (0) / 2 (0)

> Heiligkreuzst. 142 (0) / 5 (-1)

> Leimen 2611 (+9) / 173 (-27)

> Lobbach 180 (+3) / 13 (+3)

> Mauer 216 (+2) / 12 (+2)

> Meckesheim 311 (+1) / 11 (-5)

> Neckargemünd 781 (+2) / 27 (-2)

> Neckarsteinach 213 (+2) / 5 (-1)

> Nußloch 730 (+1) / 32 (+1)

> Sandhausen 1057 (+4) / 42 (+2)

> Schönau 368 (+1) / 18 (0)

> Spechbach 98 (+1) / 4 (+1)

> Wiesenbach 158 (+2) / 17 (+2)

> Wilhelmsfeld 181 (+2) / 16 (+1)

> Insgesamt 9491 (+45) / 516 (-24)

Im Rhein-Neckar-Kreis galten am Freitag 1832 (-73) Menschen als Corona-positiv, im Heidelberger Stadtgebiet 595 (+1).

Update: Sonntag, 2. Januar 2022, 19.30 Uhr

