Von Christoph Moll

Bammental. Röhrchen öffnen, Stäbchen in den Mund – und lutschen. Für 15 Sekunden herrscht Stille im Klassenzimmer. Dann nehmen die Schüler das Stäbchen heraus und lassen es wieder im Röhrchen verschwinden. Fertig ist der Corona-Test.

Wird so künftig an Schulen getestet? Unter anderem dieser Frage geht eine Studie des "Bundesweiten Forschungsnetzes Angewandte Surveillance und Testung" (B-FAST) nach, die derzeit am Gymnasium Bammental läuft. Die wichtigste und gute Nachricht: Alle Testergebnisse waren bisher negativ.

Seit Anfang der vergangenen Woche nimmt das Gymnasium Bammental als einzige weiterführende Schule im Heidelberger Umland an der Corona-Studie teil. Das bundesweite Projekt erforscht das Übertragungsrisiko bei Kindern und verschiedene Testmethoden. Es geht um die Fragen, wie eine Schließung von Schulen verhindert werden kann und wie hoch das Übertragungsrisiko bei Kindern ist. Insgesamt nehmen in Deutschland nur 18 Schulen in der Nähe der fünf Unikliniken Düsseldorf, Heidelberg, Homburg, Köln und München teil.

Am Gymnasium Bammental, das für die Teilnahme ausgelost wurde, nehmen etwa 70 Prozent der 675 Schüler und drei Viertel aller Lehrer freiwillig teil. Die Ärzte Martin Turinsky und Lukas Schneble von der Heidelberger Uniklinik koordinieren das Projekt. Sie berichten, dass Schüler und Lehrer drei Wochen lang zwei oder drei Mal wöchentlich von Studenten getestet werden, die zum Teil schon Erfahrung aus Abstrichzentren mitbringen. Per Zufall wurde die Methode ausgewählt: Entweder kommt der klassische Rachenabstrich zum Einsatz oder das Lutschen des Teststäbchens. Beide Varianten werden in der Studie verglichen. Der Vorteil der Lutsch-Variante: Es wird – anders as beim Rachenabstrich – kein medizinisches Personal benötigt.

Unabhängig von der Testmethode ist das weitere Vorgehen: Alle Teststäbchen landen in einem sogenannten Pool und werden gemeinsam untersucht. Das geht schneller als das Auswerten der einzelnen Tests. Das Ergebnis liegt in der Regel noch am selben Abend vor. Nur wenn der "Pool" Corona-positiv ist, erfolgen am nächsten Tag Einzeltests bei Schülern.

So weit kam es in Bammental noch nicht, da alle Tests bisher negativ waren – was das Projektteam etwas überraschte. "Es gibt derzeit wenige Fälle in Bammental", sieht Turinsky als mögliche Ursache. Sein Kollege Schneble ergänzt, dass Schüler mit Erkältungssymptomen derzeit eher zu Hause bleiben. Schulleiter Benedikt Mancini führt die negativen Tests auf das Tragen von Masken und die Hygienemaßnahmen an der Schule zurück. Er gibt zu, dass es zu Beginn der Studie eine Nervosität gab. "Wir nehmen aber gerne teil und wollen helfen, die Pandemie in den Griff zu bekommen", betont Mancini. "Dazu sollten Schulen einen Beitrag leisten." Viele Familien seien außerdem dankbar, wenn ihre Kinder frisch getestet in die Festtage gehen. Schneble lobt derweil die "hervorragende Organisation" der Studie am Gymnasium, die der stellvertretende Schulleiter Tobias Leopold übernahm. Er achtet darauf, dass das Testteam zum Beispiel nicht in Klassenarbeiten platzt.

Die erste Testreihe läuft noch bis Ende kommender Woche. Danach erfolgt eine "Zwischenauswertung". Eine zweite Testreihe folgt im Frühjahr. "Es wird dauern, bis Schüler geimpft werden", betont Turinsky, wie wichtig die Studie ist.