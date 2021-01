Sandhausen. (cm) Die zahlreiche Polizeiwagen und Einsatzkräfte sorgten am Donnerstag in Sandhausen für Aufsehen. Was war dort geschehen?

Wie Polizeisprecher Michael Klump auf RNZ-Anfrage sagte, handelte es sich um einen sogenannten Unterstützungseinsatz durch Kräfte der Bereitschaftspolizei. Konkret sei mit den zusätzlichen Einsatzkräften die "Corona-Streife" der Polizei verstärkt worden.

Solche würden regelmäßig in der Region immer von unterschiedlichen Startpunkten aus durchgeführt. Dieses Mal war der Treffpunkt eben der Polizeiposten in Sandhausen. "Das bedeutet aber nicht, dass die Kollegen nur in Sandhausen unterwegs waren", betonte Klumpp. Die "Corona-Streife" überwacht unter anderem die Einhaltung der Maskenpflicht und der Mindestabstände im öffentlichen Raum.

Auch haben die Polizisten ein Auge darauf, ob die geltenden Ausgangsbeschränkungen beachtet werden. "Es gab aber keine Hinweise auf Verstöße oder besondere Vorkommnisse", so der Polizeisprecher abschließend.