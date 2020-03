Es sind nicht die Lutherschen Thesen, die in diesen Tagen am Tor zur mittelalterlichen Stadtkirche in Schönau hängen: Unter dem Eindruck der Corona-Pandemie sagt die evangelische Kirchengemeinde die Jubelkonfirmation am 29. März ab. Foto: Frenzel

Region Heidelberg. (aham) Wie sich Corona auf das öffentliche Leben rund um Heidelberg auswirkt? Die RNZ gibt eine Übersicht (Stand Sonntagabend).

Kommunale Einrichtungen

> Die Gemeinde Lobbach lässt Besuche im Rathaus sind nur nach vorheriger telefonischer Vereinbarung zu. "Viele Angelegenheiten lassen sich vielleicht in einem Telefongespräch erledigen", so Bürgermeister Edgar Knecht. Für dringende Fragen steht die Gemeinde unter Telefon 0 62 26 / 9 52 50 oder per E-Mail an Gemeinde@Lobbach.de zur Verfügung.

> Die Gemeinde Mauer hat das Hallenbad für den öffentlichen Betrieb geschlossen, auch die Gemeindebibliothek bleibt bis auf Weiteres zu. Zudem werden Bürger gebeten, soweit möglich von persönlichen Vorsprachen bei den zuständigen Fachämtern des Rathauses abzusehen.

> In Dossenheim sind das Hallenbad sowie sämtliche andere kommunalen Einrichtungen – beispielsweise die Volkshochschule, die Sportstätten, die Bücherei und die Seniorenbegegnungsstätte ab dem heutigen Montag geschlossen. Im Rathaus sollen die Öffnungszeiten angepasst und der Besucherverkehr nur auf dringende, vorher vereinbarte Termine beschränkt werden. "Ich bin mir bewusst, dass dies eine erhebliche Einschränkung darstellt", so Bürgermeister David Faulhaber. Sie sie jedoch zum Schutz aller notwendig.

Vereine

> Der TV Bammental hat seinen Trainings- und Sportbetrieb bis nach den Osterferien ausgesetzt. Dies hat der Vorstand beschlossen und betrifft alle Abteilungen. Die für Freitag, 27. März, geplante Mitgliederversammlung wird auf den 24. April verschoben. Die Geschäftsstelle bleibt montags von 16 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet und ist erreichbar unter Telefon 0 62 23 / 4 66 26 und per E-Mail an buero@tv-bammental.de

> Der Volks-Chor Bammental-Reilsheim setzt seine Chorproben aus. Und zwar ab sofort bis zum 30. April.

> Der TV Germania Wiesenbach stellt seinen Sportbetrieb bis zum Ende der Osterferien ein. Dies teilte der Vorsitzende mit.

> Der Obst- und Gartenbauverein Dilsberg hat seine Jahreshauptversammlung abgesagt. Diese war für Donnerstag, 19. März, vorgesehen.

> Die Liedertafel Leimen hat den Probenbetrieb für alle Chöre erst einmal bis 20. April eingestellt. Zudem ist die Jahreshauptversammlung, die am Freitag, 20. März, stattgefunden hätte, abgesagt.

> Der Sängerbund Germania Eppelheim hat die Chorproben bei allen Chören abgesagt. Sie werden mindestens bis nach den Osterferien entfallen, so der Vorsitzende.

> Der Bammentaler Verein "Licht für Afrika" lässt seine Mitgliederversammlung ausfällen. Sie hätte am heutigen Montag, 16. März, im Ristorante Pavarotti" stattfinden sollen.

> Der MGV Sängerbund Gaiberg hat seine Jahreshauptversammlung verschoben. Und zwar von Mittwoch, 18. Mai, auf Mittwoch, 27. Mai.

Musik und Theater

> Das Konzert der Nußlocher Musikschule, das am Samstag, 21. März, in der Festhalle erklingen sollte, fällt aus. Es wurde wegen Corona abgesagt.

> Das Jubiläumskonzert der Städtepartnerschaft Neckargemünd – Evian am Freitag, 27. März, wurde abgesagt. Denn die französischen Jugendlichen des Conservatoires d’Evian, die den Abend in der Aula des Schulzentrums mit Schülern des Neckargemünder Gymnasiums, der Realschule und der Musikschule gestalten wollten, sind vom Reiseverbot betroffen.

> Die Aufführungen der Kleinen Bühne Neckargemünd sind abgesagt. Das Stück "Bei Charly Haggarthy ist Mumps" wird nicht wie geplant am Freitag und Samstag, 20. und 21. März, in der Arche gezeigt. Bereits gekaufte Karten können zurückgegeben werden.

> Die Aufführung der Matthäuspassion des SAP-Chores in Meckesheim ist abgesagt. Das Konzert war am Samstag, 21. März, geplant.

> Das Konzert des Heidelberger Hardchors in Eppelheim ist abgesagt. Dieses wäre eigentlich am Sonntag, 22. März, in der Wild-Halle über die Bühne gehen sollen.

> Der Auftritt des Eliot-Quartetts in Neckargemünd-Dilsberg wurde von der veranstaltenden Kulturstiftung des Kreises abgesagt. Er war geplant am Freitag, 20. März, im Kommandantenhaus.

Vorträge und Lesung

> Der Photovoltaik-Vortrag in Heiligkreuzsteinach am Donnerstag, 19. März, findet nicht statt. Die Veranstaltung des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau soll nachgeholt werden.

> Die Lesung "Pursuit" in Neckargemünd wurde abgesagt. Die zweisprachige Veranstaltung hätte eigentlich am Donnerstag, 19. März, im Buchladen "Schmitt und Hahn" stattfinden sollen.

> Der Vortrag "Streit in der Orthodoxie" in Nußloch ist abgesagt. Ursprünglich wollte Ernst Lüdemann diesen auf Einladung des katholischen Bildungswerkes am Mittwoch, 18. März, im katholischen Gemeindehaus halten. Der Termin soll in diesem Jahr noch nachgeholt werden.

Kirchen

> Die Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz weist darauf hin, dass die Wahllokale zur Präsenzwahl geschlossen bleiben und nur die Online- und die Briefwahl stattfinden. Die Onlinewahl kann bis zum Freitag, 20. März um 18 Uhr erfolgen. Unterlagen zur Beantragung der Briefwahl können bis Donnerstag, 19. März, um 17 Uhr in den Briefkästen der Pfarrbüros eingeworfen werden. Die Auslieferung erfolgt im Laufe des Freitags, 20. März, und sie sollten bis spätestens Sonntag, 22. März um 12 Uhr in die Briefkästen eines der Pfarrbüros eingeworfen und nicht per Post verschickt werden.

> Von der Seelsorgeeinheit Leimen-Nußloch-Sandhausen weist Pfarrer Arul Lourdu darauf hin, dass die katholischen Kirchen auch tagsüber geöffnet sind, damit die Menschen für das stille Gebet immer gehen können.

> Der katholische Kirchenchor Herz-Jesu Leimen wollte eigentlich am Mittwoch, 18. März, zu einer Generalversammlung zusammenkommen. Diese wurde bis auf Weiteres verschoben.

Sonstiges

> Die Internationalen Wochen gegen Rassismus in Bammental entfallen. Dies betrifft den Workshop ""Parolen Paroli bieten" am Dienstag, 17. März, und den Themenabend "Stellung beziehen!- Gegen Rassismus in sozialen Medien" am Mittwoch, 18. März. Ebenso wenig finden statt die Veranstaltung "Vier Jahre Fremdenfreundlichkeit in Bammental" am Samstag, 21. März, und der Filmabend "Kaddisch um einen Freund" am Montag, 23. März.

> Die SPD Rhein-Neckar sagt alle ihre Veranstaltungen bis auf Weiteres ab. Dies betrifft in der Region rund um Heidelberg die Nominierungskonferenz im Wahlkreis 37 (Wiesloch) am Freitag, 20. März, in der Festhalle an der Schillerschule in Nußloch, die Kandidatenvorstellung am Freitag, 20. März, in der Bammentaler Altentagesstätte und die Nominierungskonferenz im Wahlkreis 41 (Sinsheim) , die am Dienstag, 24. März, im Haus der Feuerwehr in Meckesheim stattfinden sollte.

> Der Schnittkurs des Obst- und Gartenbauvereins Eppelheim, der für Samstag, 21. März, vorgesehen war, ist abgesagt. Ebenso das am Mittwoch, 15. März, geplante Treffen der teilnehmenden der Vereinsreise.

> Die Wanderung der Seniorenwandergruppe Gut Fuß Mauer/Bammental nach Sinsheim fällt aus. Sie war eigentlich für Mittwoch,. 18. März, geplant.