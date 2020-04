Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Die Corona-Pandemie ist längst nicht überstanden und für die Gastronomie geht die Zwangspause in die Verlängerung. Das trifft auch die Vereinsgaststätten im Mark. Wie gehen die Vereine, die ihren Betrieb haben einstellen müssen, mit dieser Ausnahmesituation um? Die RNZ hat exemplarisch in Eppelheim nachgefragt.

> Der Turnverein Eppelheim hat in der Krise blitzschnell reagiert. Claus Reske und sein Vorstandsteam haben entschieden, dass Tim Schorb, dem Pächter der Vereinsgaststätte "Zum Lausbub", ein gestaffeltes Verfahren für die Pachtzahlungen angeboten wird. Schorb, der vor drei Jahren das Vereinslokal übernahm, hat aus Gründen des Gesundheitsschutzes entschieden, keinen Lieferservice oder Außer-Haus-Geschäft anzubieten, da er eine Verbreitung des Virus nicht verantworten wollte. "Diese Krise wird unseren kleinen Familienbetrieb wirtschaftlich hart treffen und uns vor große, aber nicht unüberwindbare Probleme stellen", betonte er. Der Turnverein kam seinem Pächter sofort entgegen.

"Die Pacht wird nicht gestundet, sondern im April verzichtet der Verein komplett auf Zahlungen, im Mai werden nur 25 Prozent zur Pacht fällig", informierte Vorsitzender Claus Reske. "Wir möchten hier unserem Pächter Tim Schorb entgegenkommen, zumal auch das Ostergeschäft sowie Kommunion und Konfirmation für die Auslastung des Betriebes entfallen." Im Sportverein sei man sich bewusst, dass dadurch der Liquiditätsfluss des Vereins beeinträchtigt wird.

"Wir hoffen aber, das schultern zu können", so Reske. Schorb weiß das großzügige Entgegenkommen sehr zu schätzen: "Wir sind echt überwältigt. Nicht nur diese Aktion zeigt uns, dass wir mit dem TV Eppelheim jemanden an der Seite haben, auf den wir uns immer verlassen können."

> Der ASV Eppelheim hat seine Clubhaus-Gaststätte 2013 an Kosta Samoilis verpachtet. Dieser bietet momentan einen Liefer- und Abholservice an. Auf die Frage, wie es der Verein mit dem Pächter der ASV-Gaststätte "Zum Kosta" hält, erklärte der ASV-Vorsitzende Heinz Schuhmacher: "Wir müssen uns hierüber erst in der Vorstandschaft austauschen."

Der Sängerbund Germania und das Gasthaus „Goldener Löwen“. Foto: Geschwill

> Der Sängerbund Germania hat mit seinen Pächtern des Badischen Gasthauses "Zum goldenen Löwen", Daniel und Alexis Kirkos, bereits eine Vereinbarung getroffen. Vorstandssprecher Thomas Hübler teilte mit: "Wir haben mit unseren Pächtern im Moment die Stundung der Pacht für April und Mai vereinbart. Ende Mai sehen wir dann weiter. Laufende Kosten wie zum Beispiel Versicherungen, Wasser, Abwasser und so weiter zahlen wir für das Gasthaus erst einmal weiter. Allerdings fehlt uns die Pacht für die Finanzierung der laufenden Kosten für den Chorbetrieb. Daher werden wir Einsparungen in der probenfreien Zeit vornehmen müssen." Die Kirkos-Brüder haben 2007 das Vereinslokal übernommen und bieten zu Corona-Zeiten einen Liefer- und Abholservice an.

> Vom Arbeitergesangverein Eintracht, dessen Restaurant "Sole D’Oro" seit 16 Jahren von Luigi und Anna-Maria Carone geführt wird, teilte dessen Vorsitzende Hildegard Rühle mit: "Ich kann im Moment nichts Abschließendes sagen. Unser Pächter hat seinen Liefer- und Abholservice aufrechterhalten. Da die Pacht jeweils erst am 15. des Monats fällig wird, haben wir noch Zeit, darüber nachzudenken. Es geht bei dieser Überlegung auch darum, dass auch wir laufende Kosten haben und zwei größere Reparaturen anstehen, die unbedingt und zeitnah gemacht werden müssen."

> Die Schützenvereinigung Eppelheim hat ihr Vereinslokal 2014 an Kyriakos Topalidis verpachtet, der das Lokal unter dem Namen "Grillrestaurant Akis Zum Schützenhaus" zusammen mit seiner Frau Margarita führt und in der jetzigen Situation einen Liefer- und Abholdienst anbietet. Im geschäftsführenden Vorstand wurde die Pacht-Problematik in Corona-Zeiten besprochen. Oberschützenmeister Axel Richter informierte dazu: "Da vonseiten unseres Pächters diesbezüglich noch keine Anfrage vorliegt, wurde auch noch kein Beschluss gefasst. Wir sind aber zu weitreichendem Entgegenkommen bereit und gehen davon aus, dass wir dann zu einer für beide Seiten befriedigenden Lösung kommen werden."

> Beim Eppelheimer Tennisclub und seinem Clubrestaurant "Campo Sportivo" ist die Sachlage wie folgt: "Da wir gerade einen Pächterwechsel haben, ist die Situation bei uns etwas anders. Der neue Pächter wird auf jeden Fall erst dann Pacht zahlen müssen, wenn er aufgrund behördlicher Auflagen den Betrieb aufnehmen darf", informierte Clubvorsitzender Stefan Bitenc.

> Der Kegelverein Eppelheim konnte sein Clubrestaurant "Arena Sportiva" in der "Classic Arena" gerade neu verpachten. Statt der geplanten großen Eröffnung mit Gästen Ende März, die Corona-bedingt ausfallen musste, aber nachgeholt werden soll, bietet Inhaberin Debora Crispino zusammen mit ihrem Lebensgefährten und Küchenchef Giorgio Oliveri einen Abholservice an. "Der Kegelverein kann seinen Mietverpflichtungen gegenüber der Stadt genauso nachkommen wie unser neuer Pächter seinen Mietzahlungen an den Verein", betonte Klaus Erni vom Vorstandsteam: "Wir sind, sofern es die Situation erfordert, jederzeit in der Lage flexibel zu reagieren und können unserem Pächter intern Lösungen anbieten."

> Die DJK Eppelheim weiß ihr Vereinsrestaurant "Zum Petros" seit nunmehr 24 Jahren bei Petros Troumpoukis und seiner Frau Vicky Baka in guten Händen. Das Lokal bietet seit der Corona-bedingten Schließung einen Abhol- und Lieferservice an. Auf die Frage, ob der Verein die Pachtzahlungen in der jetzigen Situation aussetzt, kürzt oder in vollem Umfang verlangt, gab es seitens der Vorstandschaft keine Rückmeldung.