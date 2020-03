Region Heidelberg. (aham/bmi/cm) Seit Mittwoch sind die Gaststätten in Heidelberg geschlossen. Gerichte dürfen nur noch abgeholt oder geliefert werden. Im Umland sieht es anders aus. Hier gilt die baden-württembergische Regelung, nach der Gaststätten von 6 bis 18 Uhr geöffnet sein dürfen. Während die Stadt Heidelberg deutlich schärfere Regeln angeordnet hat, verzichten die Orte im Umland darauf.

Die Stadt Leimen richtet sich nach den Vorgaben der Landesregierung: "Wir halten uns daran, auch wenn Heidelberg darüber hinaus geht", betont Stadtsprecher Michael Ullrich. "Wir sehen bisher keine Veranlassung zu strikteren Regeln." Für die Bürger seien die unterschiedlichen Regelungen "nur schwer nachvollziehbar", räumt Ullrich ein. Dass Gaststätten mit nur wenigen Hundert Meter Entfernung in einem Ort geöffnet und im anderen geschlossen sind, sei verwirrend. Grundsätzlich könne aber nicht nur Leimen als Große Kreisstadt, sondern jede Kommune die Regelungen verschärfen, erklärt er. Leimen habe sich aber mit umliegenden Kommunen wie Wiesloch, Walldorf und Sandhausen abgestimmt. Auch diese würden die Regelungen nicht verschärfen. "So haben wir eine einheitliche Linie", meint Ullrich.

Das "Park-Café" in Leimen-St. Ilgen gilt als Restaurant und darf deshalb geöffnet bleiben. "Unser Café in Sandhausen mussten wir dagegen schließen", berichtet Park-Café-Mitarbeiter Uwe Hönig. Das Ordnungsamt habe bereits kontrolliert, ob sich das Restaurant an die Vorgaben halte. Während des Besuchs sei ein Paar zu nah beieinander gesessen und er habe die beiden darauf hinweisen müssen, erzählt Hönig. Ihm sei das sehr unangenehm gewesen: "Aber wir müssen darauf achten." Das Ordnungsamt habe ihn informiert, dass bei Nichteinhalten der Vorschriften bis zu zwei Jahre im Gefängnis drohen.

Die "Benders Bar" in Neckargemünd bietet künftig nach amerikanischem Vorbild einen "Drive in". Wer telefonisch ein Gericht vorbestellt, erhält dieses durch das Fenster des in der Bahnhofstraße gelegenen Lokals ans Auto gereicht. Auch einen Lieferservice nach Hause hat Inhaber Nikolas Bender eingerichtet. Der Gastronom hat sich entschlossen, das Lokal ganz zu schließen. Selbst wenn die Vorgaben alle eingehalten werden, würde kaum ein Gast kommen, meint er – zumal er regulär sowieso erst ab 16 Uhr öffnet.

Das Restaurant Talblick in Wilhelmsfeld bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Das vom Land auferlegte Gebot, dass Tische nun mindestens anderthalb Meter auseinander sei müssen, "können wir leider bauseits nur bedingt erfüllen", teilten die Inhaber Achim und Manuela Roth mit. Eine gute Nachricht gibt es aber: Der Lieferservice für Senioren-Mittagessen wird nun für "jedermann in Wilhelmsfeld" ausgeweitet.

Die Höhengaststätte "Weißer Stein" auf dem gleichnamigen Dossenheimer Hausberg bleibt geöffnet, "um wenigstens etwas Schadensbegrenzung zu betreiben", wie Sabine Miltner-Caruso erklärt. Sie unterstützt die strikten Auflagen, denkt aber auch an ihre sechs festangestellten Mitarbeiter. Zusammen mit ihrem Ehemann und Wirt Carmelo Caruso plane sie nun von Tag zu Tag. "Wir stehen auf gesunden Füßen, haben aber letztes Jahr viel investiert", so Miltner-Caruso. Wenn sie doch schließen müssen, wird weiter renoviert. Die Farbe ist schon gekauft.

Der Goldene Löwe in Eppelheim stellt sein Geschäftsmodell um: "Wir versuchen es jetzt mit Heimservice", so Inhaber Alexis Kirkos. Das heißt alle Speisen können abgeholt oder geliefert werden, aber in der Gaststätte selbst gibt es keine Bewirtung mehr. Das liegt nicht an den Behörden, sondern an den Umständen: Es kämen kaum Gäste, so der Wirt. Daher würden die Speisen nun versiegelt und von Fahrern mit Mundschutz und Handschuhen ausgefahren.