Von Sabrina Lehr

Leimen. Leicht gebückt sitzt die Seniorin am Tisch. Ihr gegenüber ein Arzt mit Kittel und FFP2-Maske, neben ihm eine Frau, die Dokumente prüft. "Sie brauchen keine Angst zu haben", flüstert eine Pflegerin der Seniorin zu, während diese den erklärenden Worten des Arztes am anderen Tischende lauscht. Nachdem ihr Impfpass einen Stempel bekommen hat, geht es in den Nachbarraum, wo eine ebenfalls in Schutzmontur gehüllte junge Frau erst nach dem den Arm fragt, der die Injektion erhalten soll und dann die Spritze verabreicht. 15 Minuten zur Beobachtung in den Gemeinschaftsraum – das war’s.

Ein Vorgang, der sich in dieser Form beim Besuch der RNZ im Dr. Ulla-Schirmer-Haus bei 90 Bewohnern wiederholte. Denn beim Impftermin in dem Seniorenheim wurde im Akkord geimpft – was nur ein Teil eines organisatorischen Mammutprogramms war. "Bei allen Bewohnern wurde in den letzten Tagen die Anamnese durchgeführt", berichtet Heimleiterin Petra Koch von der Erfassung von Allergien, Erkrankungen, früheren Impfreaktionen oder Medikamenten. Bereits im Dezember hatte die Einrichtung bei Bewohnern und deren Betreuungspersonen die "Impfberechtigung und Impffähigkeit" der Bewohner abgefragt und an den Landkreis gemeldet. Vorletzte Woche bekam die Heimleitung schließlich den ersehnten Impftermin mitgeteilt. Dazu rückten gleich drei mobile Impfteams à fünf Personen an. Denn neben den 90 Bewohnern standen auch knapp 70 Mitarbeiter auf der Liste der "Impflinge" – insgesamt also knapp 160 Personen.

Vor dem Eintreffen des Impfteams habe laut Heimleiterin Koch eine angespannte Ruhe geherrscht – die jedoch rasch regem Treiben und einer Überraschung wich: "Eigentlich sollten wir mit dem Impfstoff von Moderna geimpft werden", sagt die Hausdirektorin. "Heute Morgen hieß es aber, dass der nicht verfügbar ist."

Hintergrund > Bei -70 Grad Celsius muss der Biontech-Corona-Impfstoff bekanntlich gelagert werden. Einen speziellen Kühl-Lastwagen suchte man am Dr. Ulla-Schirmer-Haus aber vergeblich. "Diese Temperatur gilt bei der Dauerlagerung im Zentralen Impfzentrum", erklärt ein DRK-Mitarbeiter aus einem der [+] Lesen Sie mehr > Bei -70 Grad Celsius muss der Biontech-Corona-Impfstoff bekanntlich gelagert werden. Einen speziellen Kühl-Lastwagen suchte man am Dr. Ulla-Schirmer-Haus aber vergeblich. "Diese Temperatur gilt bei der Dauerlagerung im Zentralen Impfzentrum", erklärt ein DRK-Mitarbeiter aus einem der mobilen Impfteams. Von dessen Standort in Patrick-Henry-Village (PHV) werden die Impfdosen gekühlt zum Einsatzort transportiert – wofür angesichts der wenige Zentimeter großen Fläschchen aber kein großes Fahrzeug notwendig sei. Am Zielort warten sie in strombetriebenen Kühlboxen darauf, erst aufgetaut und dann verimpft zu werden. > Ein Fläschchen des Biontech-Impfstoffs beinhaltet mehrere Impfdosen. Doch was, wenn die Zahl der Impflinge und der Impfdosen nicht glatt aufgeht und Impfstoff übrig bleibt? "Wir werfen nichts weg", betont der DRK-Mann und erklärt: "Wenn am Ende nicht mehr genug zu impfende Personen da sind, brechen wir keine Impfdosis mehr an." Was für diese nicht heiße, dass sie leer ausgehen. Laut Aussage des DRK-Mitarbeiters biete man diesen an, sich im Zentralen Impfzentrum im PHV impfen zu lassen – wohin auch die übrig bleibenden Impfdosen zurückgebracht werden, um wieder ultra-tiefgekühlt zu werden. lesa

[-] Weniger anzeigen

Stattdessen brachten die Impfteams das Präparat der Mainzer Firma Biontech mit und teilten sich auf: Zwei Teams, bestehend aus je einem Arzt, zwei Medizinisch-Technischen Assistenten, einem DRK-Mitarbeiter und einer Administrationskraft, impften Wohnbereich für Wohnbereich – nicht aber diejenigen, die sich beim Corona-Ausbruch im Dezember mit dem Virus infiziert hatten. Ein weiteres Team kümmerte sich um die Mitarbeiter. Für diese war die Cafeteria zum Anmelde- und Impfbereich, der Eingangsbereich zum Wartezimmer und Petra Kochs Büro zum Areal für Aufklärungsgespräche umfunktioniert worden.

Geimpft wurden die Mitarbeiter nach Alphabet, um trotz Massenimpfung jederzeit genügend Personal für die Wohnbereiche zur Verfügung zu haben. Auch Mitarbeiter, die eigentlich frei hatten, kamen – zumindest wenn sie erreichbar waren. "Heute Morgen wurde jeder Mitarbeiter angerufen und hat seinen Termin mitgeteilt bekommen", berichtet Koch. Was nicht bei allen klappte: Vereinzelt trudelten auch solche ein, die die Nachricht verspätet erreicht hatte. "Wir schieben die Leute auch zwischenrein", sagt Koch dazu. Ansonsten bekämen die ungeimpften Mitarbeiter eine Bescheinigung, mit der sie sich im Zentralen Impfzentrum im Patrick-Henry-Village (PHV) impfen lassen könnten. Gleiches gelte auch für diejenigen, die erst gar nicht auf der auf den Rückmeldungen von Dezember basierenden Liste standen: "Damals wollten einige noch nicht, haben sich jetzt aber dafür entschieden", so Koch.

Apropos: Die Impfquote im Dr. Ulla-Schirmer-Haus lag bei rund 70 Prozent der Mitarbeiter und knapp 75 Prozent der Bewohner. "Manche Mitarbeiter wollten nicht", so Petra Koch. Das betreffe vor allem jüngere Mitarbeiterinnen mit Kinderwunsch, auch wenn es aktuell keine Hinweise auf einen Einfluss der Impfung auf die Fruchtbarkeit gibt. Auch von den Bewohnern hätten manche die Impfung abgelehnt, bei anderen wiederum hätten medizinische Gründe dagegen gesprochen.

Für die "Impflinge" lief dagegen alles nach Plan. Gegen 16.30 Uhr seien alle impfwilligen Bewohner geimpft worden, wenig später alle geplanten Mitarbeiter. Komplikationen habe es keine gegeben. "Die meisten von uns haben heute leichte Schmerzen im Oberarm im Bereich der Einstichstelle, eher so wie Muskelkater", berichtete Koch einen Tag später. "Ein paar haben ein wenig Kopfschmerzen, das kann, muss aber nicht von der Impfung kommen." Die Bewohner seien alle wohlauf. Gute Voraussetzungen für den zweiten Termin, der für Anfang März geplant ist.

Vier "Impflinge" berichten von ihren Erfahrungen

Seit Wochen ist sie das Thema schlechthin, persönliche Erfahrungen können dennoch bislang nicht viele aufweisen: die Corona-Impfung. Die RNZ hat mit vier "Impflingen" gesprochen, die nun die erste Dosis Impfstoff im Dr. Ulla-Schirmer-Haus erhielten.

Elfriede Baumann. Foto: Alex

Elfriede Baumann, 86 Jahre, zeigt sich kurz vor der Spritze mit der Impfung alles andere als aufgeregt. Und das, obwohl der Pieks für die gebürtige Sandhäuserin eine Premiere ist. "Ich habe mich noch nie impfen lassen", verrät sie. Dass sie von diesem Muster nun abweicht, liegt vor allem an ihrem einjährigen Urenkel: "Man muss vorsichtig sein und wir wollen ja nicht, dass da was passiert", sagt sie und betont mit Hinblick auf die Pandemie. "So extrem haben wir eben noch nichts gehabt." Was auch nicht ohne Folgen für den Alltag im Haus blieb. "Normalerweise gefällt es mir hier, aber im Moment ist es ein bisschen langweilig", berichtet sie. Sonst käme man bei Spielen oder Treffen in der Cafeteria des Hauses zusammen. Das ginge wegen des Abstandsgebots aber nicht mehr wie vorher. Einzelne Angebote, bei denen jeder mit Abstand an seinem Platz bleibe, finden zwar statt. "Jetzt bleibt aber jeder mehr auf dem Zimmer."

Stefanie Becker. Foto: Alex

Stefanie Becker, 27 Jahre, hat die Impfung schon hinter sich, als die RNZ mit ihr spricht. "Es war okay", lacht die Wohnbereichsleiterin gelöst. Den Stich habe sie nicht gespürt und auch sonst bis dato keine Nachwirkungen. Aufgeregt sei sie zwar im Vorfeld gewesen und auch Bedenken habe sie gehabt. Diese habe die Ärztin des mobilen Impfteams im Aufklärungsgespräch aber zerstreuen können. "Das war echt super", lobt sie. Zur Impfung motiviert habe sie vor allem der tägliche Kontakt zu den Bewohnern. "Die muss ich schützen", betont sie.

Rolf Kiefer. Foto: Alex

Rolf Kiefer, 83 Jahre, verzieht weder bei der Impfung, noch danach eine Miene. "Ich bin schon so oft im Leben geimpft worden", lacht der ehemalige Hauptamtsleiter der Leimener Stadtverwaltung, der im Januar 2020 im Dr. Ulla-Schirmer-Haus eingezogen ist. Auch diese Impfung sei "harmlos" gewesen. "Was regt einen alten Mann schon auf", findet er. Auffälliger sei dagegen das Treiben im Haus, das er nicht nur als Bewohner kennt, sondern auch aus Zeiten, in denen er als evangelischer Prädikant Gottesdienste abhielt: "Ist das ein Verkehr – wie am Bahnhof", kommentiert er.

Petra Koch. Foto: Alex

Petra Koch ist nach der Impfung erleichtert. "Es fällt Spannung von einem ab", sagt die Hausdirektorin und bezieht die Aussage auch auf den gelungenen Impf-Großeinsatz in der Einrichtung. Ob sie sich impfen lässt, habe für sie nie zur Debatte gestanden. Dass aber bereits andere Erfahrungen mit den Impfstoffen gemacht haben, sei ihr nicht unrecht gewesen. Als der Helfer des mobilen Impfteams sie eine Viertelstunde nach dem Pieks nach Problemen fragt, verneint sie: Schmerzen oder sonstige Beschwerden – Fehlanzeige.