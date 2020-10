Leimen. (fre) "Nicht nachvollziehbar." So nennt es Gerd-Peter Gramlich. Der Vorsitzende von "Leimen Aktiv" bezieht sich damit auf die angeordnete Schließung nicht nur von Gastronomie und Hotellerie im Zuge des neuerlichen Lockdowns. Um hier zumindest lokal gegenzusteuern, reaktiviert der Selbstständigenverbund in Zusammenarbeit mit dem Rathaus die Aktion "Leimen liefert". Zudem wird – ebenfalls in Kooperation mit der Stadt – eine Gutscheinaktion ins Leben gerufen, die den Gewerbetreibenden vor Ort unter die Arme greifen soll. Ihr Name: "Leimen Aktiv Card plus."

Auf der Internetplattform "Leimen liefert" können sich alle Leimener Betriebe eintragen – "ganz ohne Verbandsbrille", sagt Gramlich. Auch die "Plus"-Aktion, bei der digital Gutscheine erworben und verschenkt werden können, ist nicht nur für die fast 160 Mitgliedsbetriebe gedacht. Damit möglichst viele Betriebe in den unterschiedlichen Branchen erreicht werden, bei denen sich diese Gutscheine einlösen lassen, werden in Kürze ein paar hundert Schreiben versandt, klassisch mit der Post. "Das fällt mehr auf", sagt Gramlich.

Das Ziel des "Leimen-Aktiv"-Chefs ist eindeutig. Zum einen "wollen wir möglichst viel Kaufkraft in Leimen binden" und mit den "Plus"-Aktion eine lokale Alternative zu anonymen Online-Gutscheinen im weltweiten Netz anbieten. Zum anderen soll damit ein positives Signal gesetzt werden gegen eine "depressive Stimmung", wie es Gramlich formuliert.

Der 58-Jährige ist damit wieder bei dem angelangt, was er als "nicht nachvollziehbar" bezeichnet. Beim Lockdown für die gastronomischen Betriebe, die abermals beim Personal runterfahren und – so möglich – in den Bring- und Abhol-Modus umschalten müssen. Obwohl sie die auferlegten Hygiene-Auflagen mit Abstand und Desinfektion ungesetzt hätten. Obwohl von ihnen selbst nach Auffassung des Robert-Koch-Instituts kein besonderes Ansteckungsrisiko ausgehe. Gramlich: "Ich habe da zum Vergleich immer das Bild von den vollen Straßenbahnen vor dem Auge."