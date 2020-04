Leimen-St. Ilgen. (heb) Ergotherapie und Logopädie gehören ebenso zur Gesundheitsversorgung wie Krankenhäuser, Ärzte und Apotheker. Mit ihrem Team bemüht sich Angelika Hatzner, auch während der Corona-Krise die Versorgung ihrer Patienten so gut wie möglich aufrechtzuerhalten. "In den vergangenen Wochen mussten wir zum Schutz von Patienten und Mitarbeitenden aber Praxistermine absagen. Stattdessen haben wir Patienten über Telefon- und Videotherapie unterstützt und sie individuell mit Aufgaben und Übungen versorgt", berichtet die Ergotherapeutin. In vielen Fällen brauche es aber den persönlichen Kontakt. Während der Isolation gerieten verhaltensauffällige Kinder ins Hintertreffen, Patienten drohten weiter in die Depression abzugleiten und in manchen Familien erhöhe sich auch das Gewaltpotenzial.

Hatzner ist froh, dass sie seit Montag wieder regelmäßige Therapietermine in ihrer Praxis anbieten kann. "Wir haben die Zeit auch genutzt, um den Praxisablauf neu zu organisieren und die Hygienemaßnahmen weiter auszubauen", erklärt sie. Sie hat Plexiglastrennwände, einen Vorrat an Desinfektionsmitteln und für die Mitarbeiterinnen Gesichtsschilder aus Plexiglas besorgt, die in Nußloch per 3-D-Drucker hergestellt wurden.

Und so sehen die Schutzmaßnahmen aus: Beim Eingang wäscht sich jeder sofort die Hände gemäß den ausgehängten Vorgaben; dann bekommt man einen Mundschutz, sofern kein eigener vorhanden ist. Räume und speziell Türgriffe werden regelmäßig desinfiziert, Begegnungen durch zeitversetzte Termine vermieden. Patienten gelangen ohne Umweg über das Wartezimmer direkt zu ihrer Therapeutin in den Therapieraum und verlassen nach der Behandlung die Praxis durch eine separate Tür. Es finden nur Einzeltherapien statt.

Hatzner ist froh, dass sie den Praxisbetrieb schrittweise wieder hochfahren kann, denn die Telebehandlung hat ihre Grenzen. Viele haben keine technische Möglichkeit zur Videotelefonie. Telefontherapie aber kann sie bei der Krankenkasse nicht abrechnen. Sie hat sie bei Bedarf dennoch angeboten.

Noch Ende März plagten Hatzner Existenzsorgen. Nur noch einen kleinen Teil der Patienten konnte sie behandeln. Für die meisten Mitarbeiterinnen hatte sie Kurzarbeit angemeldet. Rechtzeitig vor Ostern kam die erlösende Nachricht: Heilmittelpraxen gelten als systemrelevant und können pauschale Ausgleichszahlungen erhalten. Inzwischen ist Angelika Hatzner zuversichtlich, dass sie die Praxis halten kann.

