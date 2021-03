Leimen. (RNZ) Aufgrund von Corona-Fällen ist die Turmschule Leimen ab sofort bis 9. April geschlossen. Das teilt die Schule auf ihrer Homepage mit.

Das Gesundheitsamt habe demnach wegen der aufgetretenen Virusvariante die Schließung veranlasst. An der Turmschule gebe es Kontaktpersonen 1 und 2 durch Geschwisterkinder, die in der Hort- und Kernzeitbetreuung mit anderen in kontakt kommen könnten. "Daher wird die Schule sofort komplett geschlossen", teilt Schulleiterin Angela Münch mit.