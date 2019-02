Von Benjamin Miltner und Christoph Moll

Dossenheim. Die Bergstraßengemeinde und ihr Trinkwasser - das ist dieser Tage eine ganz besondere Geschichte. Nach der Aufregung und Verunsicherung durch die Blaufärbung am vergangenen Donnerstag sorgte gestern ein Rohrbruch für weitreichende Konsequenzen für die Wasserversorgung. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

> Was ist diesmal mit dem Wasser los? Begonnen hat alles am Dienstagnachmittag mit einem Rohrbruch an der Wasserhauptleitung an der Ecke von Gerhart-Hauptmann- und Konrad-Adenauer-Straße. Dieser betraf zunächst nur das Gewerbegebiet Süd. In der Gemeinderatssitzung am Abend sprach Bürgermeister Hans Lorenz von einem großen Wasserrohrbruch, an dessen Beseitigung mit Hochdruck gearbeitet würde - mit Erfolg, denn gegen Mitternacht lief das Wasser wieder überall. Gleichzeitig erhärtete sich jedoch der Verdacht, dass bei dem Rohrbruch Erde und mit ihr möglicherweise auch Keime in das Trinkwassernetz gekommen sind.

> Was sind die Folgen für die Bevölkerung? Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises und die Gemeinde sprachen gestern gegen 11 Uhr vorsorglich ein Abkochgebot des Leitungswassers vor dem Verzehr aus. Das Duschen und Waschen ist diesmal unbedenklich.

> Was wird getan? Dem Trinkwasser wird seit gestern, 15 Uhr, Chlor zugeführt, das die Keime abtöten soll. Dabei werde die nach der Trinkwasserverordnung zulässige Menge eingehalten. "Das Chlor wird kontinuierlich zugeführt", erklärt Ralph Adameit, Sprecher des Landratsamtes. "Ein leichter Chlorgeruch ist nicht auszuschließen", heißt es in einem von der Gemeinde verbreiteten Flugblatt. Die Feuerwehr spülte schon in der Nacht auf Dienstag und bis gestern um 16 Uhr die Leitungen und Hydranten im gesamten Gemeindegebiet. "Das sind alles übliche Vorsichtsmaßnahmen bei einer leichten Verunreinigung", betonte Thomas Schiller auf RNZ-Nachfrage. Um den Fachbereichsleiter versammelte sich gestern im Rathaus zum zweiten Mal binnen sechs Tagen der Krisenstab. "Ich bin jetzt schon seit 40 Jahren dabei - bis letzte Woche hatte ich keine vergleichbare Großaktion erlebt", sagte Schiller.

> Ist das gechlorte Wasser gefährlich? Das Gesundheitsamt teilte gestern mit, dass keine Gefahr besteht. Durch das Chloren könne es "zu geruchlichen und geschmacklichen Beeinträchtigungen" kommen, die aber nicht gesundheitsschädlich seien. Fischfreunde sollten allerdings aufpassen: Die Gemeinde weist darauf hin, dass das mit Chlor desinfizierte Wasser für Aquarien ungeeignet ist.

> Wie lange muss das Wasser abgekocht werden? Das sogenannte Abkochgebot besteht laut Behördensprecher Adameit so lange, bis sich das Chlor im gesamten Leitungsnetz verteilt hat und an jeder offiziellen Entnahmestelle gechlortes Wasser ankommt. Dann wird davon ausgegangen, dass alle Keime abgetötet sind. Dies könnte bereits gegen Ende der Woche der Fall sein. Das Abkochgebot gilt so lange, bis es offiziell aufgehoben wird.

> Wie lange wird gechlort? Erst wenn alle Wasserproben einwandfrei - also alle Grenzwerte eingehalten - sind, wird das Chloren beendet. Die Analyse auf Keime dauert einige Tage. Mit ersten Ergebnissen von Wasserproben wird am kommenden Montag gerechnet.

> Ist ganz Dossenheim betroffen? Ja! Das Abkochgebot gilt für alle Haushalte. Einzige Ausnahme ist das Restaurant auf dem Weißen Stein, das mit Wilhelmsfelder Wasser gespeist wird. Unter anderem aus dem Platanenweg und vom Kronenburger Hof gingen bei der Gemeinde gestern Meldungen über getrübtes Wasser ein. Der Rohrbruch ereignete sich laut Thomas Schiller zwar in der so genannten Niederzone des Wassernetzes. Die Wassermassen zirkulieren aber und werden bis in den Hochbehälter nahe des ehemaligen Waldfriedens und damit auch in die Hochzone gedrückt. Somit verteilen sich mögliche Keime genauso wie das zugefügte Chlor.

> Wie wurde die Bevölkerung informiert? Die Gemeinde verteilte gestern ab 14 Uhr Flugblätter an die Haushalte und informierte über die eigene Internetseite, die Feuerwehr über Facebook. Aktuelle Infos gab es auch auf www.rnz.de. Lautsprecheransagen und eine Meldung über das Infosystem Katwarn blieben diesmal aus.

> Wo können Bürger ihre Fragen stellen? Die Gemeinde hat im Rathaus ein Notfall-Team eingerichtet, das Fragen beantwortet. Dieses ist zu erreichen unter Telefon 06221/865-1888.

> Gibt es einen Zusammenhang mit dem "blauen" Wasser, das vergangene Woche aus den Leitungen kam? Nein, sagt Ralph Adameit. "Rohrbrüche passieren immer wieder - die zeitliche Nähe ist ein unglücklicher Zufall." Das Gesundheitsamt teilte gestern indes mit, dass die Ursache für das "bläulich gefärbte Wasser der vergangenen Woche weiter unbekannt ist.