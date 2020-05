Von Matthias Kros

Essen/Heidelberg. In der Coronakrise wuchs zuletzt auch die Kritik an einer vermeintlichen Abhängigkeit Europas von Arzneiwirkstoffen aus Asien. Nun will der Essener Spezialchemiekonzern Evonik gegensteuern und erweitert seine Kapazitäten in Deutschland. Profitieren wird davon auch das Werk in Dossenheim nahe Heidelberg, wo Evonik Wirkstoffe für die Pharmaindustrie herstellt: Hier und im hessischen Hanau investiert Evonik insgesamt 25 Millionen Euro. Damit wolle man die Liefersicherheit für Arzneimittel innerhalb Europas verbessern und auf die steigende Nachfrage der Pharmaindustrie nach in Europa hergestellten pharmazeutischen Wirkstoffen reagieren. "Die Covid-19-Pandemie hat vielen Unternehmen in der Pharmaindustrie vor Augen geführt, wie wichtig es ist, auf europäische Produktionsstandorte zurückgreifen zu können, die schnell und sicher lebensrettende Wirkstoffe herstellen und an regionale Märkte liefern", sagte Thomas Riermeier, Leiter des Geschäftsgebiets Health Care bei Evonik, am Dienstag.

Evonik wolle deshalb die Produktionskapazität in Dossenheim und Hanau erweitern. Das Projekt sei langfristig angelegt und solle vor 2024 abgeschlossen werden. Die erste Phase mit einer Investitionshöhe von 25 Millionen Euro laufe bis Mitte des Jahres 2021. Mithilfe des Ausbaus könne man auch komplexe Kundenprojekte, etwa bei Krebsmedikamenten und antiviralen Mitteln, unterstützen, so Riermeier.

Evonik ist nach eigenen Angaben ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von 13,1 Milliarden Euro und einen Gewinn (EBITDA) von 2,15 Milliarden Euro. Der Konzern forscht allerdings an keinen eigenen Medikamenten, sondern entwickelt sie allenfalls mit.

Dabei zählen die Standorte Hanau und Dossenheim zu der Evonik-Sparte "Health Care". Verbunden sind sie mit Werken in Frankreich, den USA und China. In Dossenheim produziert Evonik nach eigenen Angaben mit etwa 170 Beschäftigten verschiedene Wirkstoffe für die Pharmaindustrie. Welche das genau sind, wollte eine Unternehmenssprecherin mit Verweis auf "die üblichen Geheimhaltungsvereinbarungen" nicht sagen. Bei den Investitionen in Hanau und Dossenheim optimiere man die existierenden Anlagen und die dazugehörigen Prozesse und Technologien, um die Kapazität auf diese Weise zu erhöhen, erklärte die Sprecherin. "Wir können dabei keine genaue Aussage machen, wie sich die Investitionssumme auf die einzelnen Standorte verteilt." Gerade die Optimierung von Prozessen und Technologien komme aber beiden Standorten gleichermaßen zugute. Ein Aufbau von Mitarbeitern sei dabei nach aktueller Planung nicht vorgesehen.

In der Corona-Krise waren zuletzt die Rufe nach einer stärkeren Produktion von Arzneiwirkstoffen in Europa lauter geworden. So forderte beispielsweise die Gewerkschaft IG BCE, die Abhängigkeit deutscher Pharmaunternehmen von Wirkstoff-Produzenten in Asien müsse sinken. Ein großer Teil der weltweiten Wirkstoffproduzenten sitzt in China, weil dort die Kosten niedriger sind. Arzneimittelexperten warnten daher bereits im Februar vor Engpässen bei wichtigen Medikamenten.

Auch die Politik hatte sich bereits besorgt gezeigt. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte kürzlich bei einem Pressetermin, man müsse Lehren aus der Corona-Krise ziehen und darüber nachdenken, Produktionskapazitäten auch im eigenen Land vorzuhalten.

