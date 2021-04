Von Sabrina Lehr

Bammental. Ob Karten- oder Brettspiel, ob Geschicklichkeits- oder Denkspiel – die Welt der Gesellschaftsspiele ist schier unendlich. Einer, der sich darin bestens auskennt, ist Carsten Pinnow. Der Bammentaler ist Spieletester und hat in seinem Haus in der Elsenztalgemeinde nicht nur um die 2000 Spiele, sondern etwa ebenso viele getestet und rezensiert.

"Ich schaue, was neu auf dem Markt ist, probiere es aus und schreibe eine Kritik", fasst der 48-Jährige zusammen, was es bedeutet, Spieletester zu sein. Das Ergebnis veröffentlicht er anschließend auf dem Internetportal "Angespielt" und bietet anderen Spiele-Interessierten so Orientierung unter den jährlich über 1000 Neuheiten auf dem Markt. Und wie orientiert der Spieletester sich selbst angesichts dieser Masse? "Normalerweise finden zweimal im Jahr große Messen statt", berichtet er und erklärt: "Dort versucht man, im Schnelldurchlauf möglichst viel anzuschauen." Zudem finde er Anregungen auf Internetseiten der Szene, in Katalogen, bei Spieletreffs oder auch indem kleinere Hersteller direkt auf ihn zukommen. Spricht ihn etwas an, bittet er den entsprechenden Hersteller um ein Rezensionsmuster.

Ist dieses eingetroffen, geht es ans Eingemachte: Getestet wird wahlweise im Freundeskreis, bei Spieletreffs, von denen er selbst einen im Bammentaler Familienzentrum leitet, oder auch innerhalb der Familie. Die Kriterien, die in die Beurteilung einfließen, sind dabei vielfältig. "Ich beurteile zum Beispiel, wie hoch der Wiederspielreiz ist", sagt der als Systemadministrator tätige studierte Mathematiker. Außerdem fließen Material, Aufmachung und natürlich die Begeisterung der Spieler mit ein.

Was das anbelangt, ist der gebürtige Berliner nach rund 17 Jahren in der Branche eine harte Nuss. "Ein Spiel, das neu rauskommt, sollte auch etwas Neues bieten", lautet der Anspruch des bekennenden "Star Wars"-Fans. Die Frage nach einem Lieblingsspiel könne er allerdings schon seit Jahren nicht mehr beantworten. Als Beispiel für ein gelungenes Gesellschaftsspiel hebt er aber das Ratespiel "Just One" hervor. "Das wird einfach nicht doof", lacht er.

Bei seinen Testobjekten selbst ist er nicht wählerisch. Nur zweierlei schließt er aus: Einerseits Prototypen, die nicht zwangsläufig dem fertigen Endprodukt entsprechen müssen, sowie Sammelkartenspiele, deren Erweiterungen oft spielentscheidende Komponenten enthalten und somit ein Suchtverhalten fördern. "Das finde ich moralisch fragwürdig", sagt Pinnow.

Und das, obwohl er die Spiele in der Regel gar nicht selbst kauft. "Manche Verlage verlangen zwar den Einkaufspreis für ein Rezensionsmuster. Das mache ich aber nicht", betont er. Denn zum einen wolle er alle Hersteller neutral behandeln, andererseits die Kosten niedrig halten. Geld verdient der Vater zweier Kinder mit der Tätigkeit nach eigenen Angaben nämlich nicht – trotz des hohen Aufwands, den er für die Spieletests betreibt. Denn eine Partie eines größeren Strategiespiels könne alleine zwei bis vier Stunden dauern, hinzu komme vorher das Studieren der Anleitung und danach das Verfassen der Rezension. Letzteres macht er in der Regel – wenn er sich nicht wie momentan im Homeoffice befindet – auf der Zugfahrt zu seinem Arbeitsplatz in Heidelberg. Und: Auch im Portal "Angespielt", auf das monatlich etwa 120.000 Leute zugreifen, steckt Mühe – Pinnow hat es selbst programmiert und bespielt es aktuell mit einem Partner.

Aber wie wird man Spieletester? "Es gab nicht den Initialmoment", beantwortet der 48-Jährige die Frage für sich selbst. In seiner Kindheit habe er mit seinen Eltern viel gespielt und so tolle Erinnerungen an Gesellschaftsspiele gewonnen. Im Studium sei dieses "alte Hobby" dann dank der Spiele-Ausleihe im fakultätseigenen "Mathe-Café" wieder aufgelebt und habe sich durch Teilnahmen an Spieletreffs gefestigt – unter anderem in Hannover, wo er nach dem Studium lebte und arbeitete. "Darüber habe ich auch den ersten Rezensenten kennengelernt", erinnert er sich. Diesen habe er zunächst unterstützt. "Dann hab ich’s selbst gemacht", sagt Pinnow lachend.

Und er tut es immer noch mit Begeisterung: "Gesellschaftsspiele sind einfach ein schöner Zeitvertreib, bei dem man in Themen eintauchen und auch eine intellektuelle Herausforderung erleben kann", beschreibt er, was für ihn den "Spaß zu spielen" ausmacht. Den sollte indes seiner Ansicht nach jeder mitbringen, der selbst Spieletester sein möchte. "Und die Fähigkeit, zusammenhängende deutsche Sätze zu schreiben", meint er schmunzelnd.