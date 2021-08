Neckargemünd. (ugw) Mehr Menschen dürfen in die Burganlage, aber unter strengeren Regeln: So lässt sich die Änderung zusammenfassen, die laut Mitteilung der Stadtverwaltung im Zuge der neuen Corona-Verordnung des Landes für die Burg Dilsberg in Kraft getreten ist.

Demnach gilt die "3G-Regelung" für alle Besucher der Anlage: Einlass gewährt wird nur bei Nachweis über einen tagesaktuellen negativen Corona-Test, über die vollständige, mindestens 14 Tage zurückliegende Impfung oder über eine Genesung innerhalb der vergangenen sechs Monate.

Zugleich dürfen sich künftig bis zu 50 Personen gleichzeitig auf der Anlage aufhalten. Weiterhin muss eine medizinische Mund- und Nasen-Bedeckung getragen werden und Kontaktdaten müssen angegeben werden.

Das Formular dazu gibt es unter www.neckargemuend.de/bergfeste+dilsberg