Heiligkreuzsteinach. (bmi) Erneut sorgen Soldaten der Bundeswehr aus Bruchsal rund um Heidelberg für Aufsehen. Im Rahmen des Einsatzes "Helfende Hände" hatte die RNZ kürzlich einen Kameraden der Truppe vorgestellt, der im Bammentaler Anna-Scherer-Haus Corona-Schnelltests bei Mitarbeitern und Besuchern des Pflegeheims durchführt.

Diesmal lautet das Stichwort "einsamer Wolf": Unter dieser Überschrift führt das 2. ABC-Abwehrbataillon der Bundeswehr in Bruchsal von kommenden Dienstag bis Donnerstag, 9. bis 11. März, eine Orientierungsübung im Odenwald durch. Auch auf Heiligkreuzsteinacher Gemarkung, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt.

Was geschieht in diesen Tagen also in den Wäldern und auf den Wiesen rund um den Höhenort? Ab Dienstag werden Soldaten im sogenannten Übungsraum ausgesetzt. Wo genau sie sich befinden, wissen sie nicht. Sie kennen nur ihr Ziel: Es besteht darin, einen vorher festgelegten Punkt zu erreichen. Und zwar möglichst unentdeckt und zu Fuß sowie unter "Verwendung von Karte, Kompass und Skizzen", wie es in der Mitteilung heißt.

"Es finden immer mal wieder Bundeswehrübungen bei uns statt", erzählt Silke Knopf von der Gemeindeverwaltung Heiligkreuzsteinach im Telefonat mit der RNZ. In jüngster Zeit fanden diese aber ausschließlich in der Luft statt. "Eine Übung am Boden hat es in den vergangenen 15 Jahren nicht mehr gegeben", so Knopf.

Und was bekommt die Bevölkerung davon mit? Wenn es gut läuft, gar nichts! Schließlich haben die Soldaten die Auflage, sich bei ihrer Mission nicht entdecken zu lassen und sich zudem hauptsächlich in den Wäldern zu bewegen. Daher sollte es eigentlich weder für die Einwohner Heiligkreuzsteinachs noch für Wanderer zu Beeinträchtigungen kommen. Vielmehr sollte diesen die Anwesenheit der Soldaten "mit Ausnahme des Aussetzens und der Aufnahme nicht weiter auffallen".

Und falls es doch im unwahrscheinlichen Fall einmal zur Begegnung mit den "einsamen Wölfen" kommt: keine Panik! Zwar wird darauf hingewiesen, dass die Soldaten während der Übung Waffen und sogenannte Manövermunition – also Platzpatronen – mit sich führen. "Ein Feuerwechsel ist jedoch nicht vorgesehen", heißt es in der Mitteilung.