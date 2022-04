Wilhelmsfeld. (lew) "Im Kommunalen spielt Parteipolitik für mich keine Rolle." Diesen Satz haben alle drei Kandidaten für die Wahl zum Bürgermeister am Sonntag, 24. April, so oder so ähnlich gegenüber der RNZ geäußert. Doch wie sehen das die vier Fraktionen in Wilhelmsfeld? Haben sie einen Wunschkandidaten, dem sie ihre Unterstützung zuteil werden lassen? Zur Wahl stehen bekanntlich der 42-jährige wissenschaftliche Angestellte Tobias Dangel (parteilos) aus Wilhelmsfeld, der 55-jährige Versicherungsmakler Alexander Kohl (FDP) aus Heiligkreuzsteinach und der 35-jährige DFB-Teammanager Florian Streib (parteilos) aus Oberursel. Vor der Vorstellung der Kandidaten am Mittwoch ab 19 Uhr in der Odenwaldhalle hat die RNZ Vertreter der vier im Gemeinderat vertretenen Bündnisse gefragt.

> Gerd Reibold, Erster Vorsitzender der Bürgergemeinschaft Wilhelmsfeld (BGW), erklärt: "Zum jetzigen Zeitpunkt unterstützen wir keinen der Kandidaten." Jeder der Drei habe die Gelegenheit wahrgenommen, sich im Bürgersaal ausführlich den BGW-Mitgliedern vorzustellen. Es habe sich gezeigt, dass eine Zusammenarbeit mit jedem von ihnen möglich wäre, eine klare Präferenz für einen Kandidaten habe es nicht gegeben.

> Klaus Höhr, Gemeinderat der Freien Wähler (FW), kommt zu einem ähnlichen Schluss wie sein BGW-Kollege: "Wir geben jedem eine Chance." Man habe ebenfalls mit allen Kandidaten gesprochen, die Mitglieder konnten Fragen stellen. Die Abstimmung über eine Unterstützung für einen der drei Bewerber ergab aber: "Das machen wir nicht." Höhr betont jedoch: "Es war keiner dabei, wo man gesagt hätte, den kann man nicht wählen." Einen eigenen Kandidaten konnten die FW trotz "sieben oder acht Gesprächen" dieses Mal nicht ins Rennen schicken. Im Gegensatz zur vergangenen Wahl: "Damals haben wir Christoph Oeldorf gesucht und gefunden", erinnert sich Höhr.

> Rainer Stüwe, Fraktionssprecher der Grünen Initiative Wilhelmsfeld (GIW), berichtet, sich schon sehr früh festgelegt zu haben: "Wir unterstützen Florian Streib." Er sei ein "hervorragender Kommunikator" und als Teammanager im Bereich Konfliktbewältigung bestens aufgestellt. "Fähigkeiten, die für einen Bürgermeister essenziell sind", meint Stüwe. Streib sei aber nicht der Kandidat der GIW, sondern trete wie angekündigt unabhängig an.

> Melanie Oberhofer, Fraktionssprecherin der CDU, sagt: "Wir überlassen den Bürgern von Wilhelmsfeld die Entscheidung, ohne eine Empfehlung auszusprechen." Auch die CDU hatte sich gegen einen eigenen Kandidaten entschieden. 2017 war CDU-Kandidat Reiner Schorr als zweiter Sieger vom Feld gegangen.