Wilhelmsfeld. (cm) Wer wird neuer Bürgermeister von Wilhelmsfeld? Bekanntlich ist der bisherige Amtsinhaber Christoph Oeldorf zum neuen Rathauschef in Schriesheim gewählt worden. Sein Nachfolger wird am kommenden Sonntag, 24. April, gewählt. Ob dieser dann auch schon an diesem Tag feststeht, bleibt abzuwarten. Denn im ersten Wahlgang ist die absolute Mehrheit – also mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen – zum Sieg notwendig.

Erreicht diese kein Kandidat, wird am 15. Mai noch einmal gewählt. Dann reicht die einfache Mehrheit zum Sieg. Die RNZ hat den drei Kandidaten Tobias Dangel, Alexander Kohl und Florian Streib jeweils neun Fragen gestellt. Wie gut sind die Antworten? Auf dieser Seite kann jeder seinen persönlichen Favoriten ermitteln.

Hierzu schreiben Sie zu sich auf, ob Sie den neun Antworten der drei Kandidaten jeweils zustimmen oder diese ablehnen. Am Ende zählen Sie Zustimmungen und Ablehnungen zusammen.

Tobias Dangel (42) aus Wilhelmsfeld ist wissenschaftlicher Angestellter und parteilos. Foto: Alex



1. Sie treten am 24. April bei der Wahl zum Bürgermeister an. Was fasziniert Sie an diesem Amt?

Tobias Dangel: Bürgermeister zu sein, heißt, ganz konkret den Ort zu gestalten, Probleme zu lösen und Neues zu schaffen. Im Austausch mit den Menschen unseren Ort weiterzuentwickeln, das ist es, was mich reizt.

Alexander Kohl: Das Amt des Bürgermeisters ist vielseitig und herausfordernd. Gemeinsam die Zukunft zu gestalten, Wilhelmsfeld nach innen und außen zu vertreten, ist eine Verantwortung, die ich gerne übernehmen will.

Florian Streib: Der Bürgermeister wirkt im Alltag der Menschen. Mittendrin. Er bringt sich zum Wohle der Gemeinde ein. Nicht abstrakt, sondern ganz konkret. Für mich eine sehr schöne und sinnstiftende Aufgabe.

Alexander Kohl (55) aus Heiligkreuzsteinach ist Versicherungsmakler und FDP-Mitglied. Foto: Alex



2. Warum haben Sie sich für eine Kandidatur in Wilhelmsfeld entschieden?

Tobias Dangel: Wilhelmsfeld ist mein Zuhause! Hier kenne ich die Menschen, hier möchte ich Verantwortung übernehmen. Mein Ziel ist es, unseren Ort in eine gute Zukunft zu führen und den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen.

Alexander Kohl: Ich liebe meinen Beruf, aber Bürgermeister in meiner Heimatregion ist ein lange gehegter Wunsch. Ich blicke deshalb sehr optimistisch auf das, was ich als Bürgermeister für Wilhelmsfeld leisten kann.

Florian Streib: Hier kann der persönliche Kontakt gelebt werden. Wilhelmsfeld benötigt einen Bürgermeister, der anpackt, gestaltet, entwickelt und mit Ideenreichtum Lösungen für das Heute und Morgen im Ort findet.

Florian Streib (36) aus Oberursel ist Teammanager beim DFB und Grünen-Mitglied. Foto: Alex

3. Warum sollten die Wilhelmsfelder Sie wählen?

Tobias Dangel: Ich stehe für ein gutes Miteinander und ein Höchstmaß an Bürgernähe. Probleme zu erfassen und diese zu lösen, ist meine Stärke. Ich werde Wilhelmsfeld klar und zielorientiert voranbringen.

Alexander Kohl: Da ich Eigenschaften und Kenntnisse mitbringe, die für das Amt zentral sind: kommunalpolitische Erfahrung, die Fähigkeit, ausgleichende Lösungen zu finden, Leidenschaft fürs Amt und jede Menge Humor.

Florian Streib: Ich stehe für Tatkraft, Zukunftsorientierung und für ein Miteinander. Ich bin Praktiker, habe Führungserfahrung, Kenntnisse im Projektmanagement und bringe fachübergreifende Kompetenzen mit.

4. Wer oder was ist Ihnen im Wahlkampf eine Stütze – auch finanziell?

Tobias Dangel: Große Unterstützung erfahre ich durch die WilhelmsfelderInnen – und zwar durch Jung und Alt und über die Parteigrenzen hinweg. Als unabhängiger Kandidat finanziere ich meinen Wahlkampf selber.

Alexander Kohl: Eine wichtige Stütze ist der Austausch mit Familie und Freunden. Ehrliche Rückmeldungen sind ein wichtiges Korrektiv. Ich habe bewusst keine Spenden eingeworben, Unabhängigkeit ist für mich zentral.

Florian Streib: Ich finanziere meinen Wahlkampf selbst. Die größte Stütze sind meine Partnerin und unsere beiden Familien. Zudem freut es mich sehr, dass mich so viele Menschen hier in Wilhelmsfeld unterstützen.

5. Wilhelmsfeld ist der einzige Luftkurort des Rhein-Neckar-Kreises. Was bedeutet dieses Prädikat für Sie?

Tobias Dangel: Dass wir Luftkurort sind, ist für mich sehr wichtig und ich möchte das Prädikat auch in Zukunft erhalten. Schön wäre es, wenn die Gemeinde aus dem guten Klima einen finanziellen Vorteil ziehen könnte.

Alexander Kohl: Es zeigt, worin die Besonderheit Wilhelmsfelds liegt, in seiner Natur, der reinen Luft, dem Wald, der für einen idealen Temperaturausgleich sorgt. Es ist wichtig, dass Wilhelmsfeld Luftkurort bleibt.

Florian Streib: Es steht für Lebensqualität, ist Alleinstellungsmerkmal und Standortfaktor. Darauf kann man aufbauen und den Ort weiterentwickeln: Tourismus, Attraktivität als Wohnort, rentable Zukunftsinvestitionen.

6. Ein Bürgerentscheid hat einen neuen Supermarkt am "Schriesheimer Hof" verhindert. Wie stehen Sie dazu?

Tobias Dangel: Ein Bürgerentscheid ist ein Votum der Bürgerschaft. Der darin sich artikulierende Wille ist zu respektieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in drei Jahren genau dieselbe Debatte wieder führen.

Alexander Kohl: Die Nahversorgung in Wilhelmsfeld zu gewährleisten und auszubauen, gemeinsam, für und mit der Bürgerschaft wäre meine Aufgabe als Bürgermeister. Ich werde Motivator, Initiator und Vermittler sein.

Florian Streib: Dieses Votum und damit den Willen der BürgerInnen gilt es selbstverständlich zu respektieren.

7. Wenn Sie die Wahl gewinnen: Welche drei Themen wollen Sie zuerst anpacken?

Tobias Dangel: Ich will die Kommunikation am Ort verbessern, mir einen Überblick über den Zustand aller Straßen verschaffen und den Ausbau des Glasfasernetzes vorantreiben.

Alexander Kohl: Es werden in den ersten Wochen eher drei Duzend sein, darunter die Verkehrssituation in der Johann-Wilhelm-Straße, das Erfassen der Gebäudeleerstände und die Initiative für den Bürgerbus ergreifen.

Florian Streib: Grundlage sind die tatsächlichen Bedürfnisse der BürgerInnen. Einzelne Themen gilt es dann nach Priorität anzupacken. Dafür wichtig: viel Kommunikation, Vertrauensbildung und Vernetzung der Akteure.

8. Eine gute Fee taucht neben Ihnen auf. Sie dürfen sich etwas wünschen, das Wilhelmsfeld noch nicht hat, aber unbedingt braucht. Was sagen Sie?

Tobias Dangel: Der Goldesel aus "Tischlein deck dich" wäre nicht schlecht.

Alexander Kohl: Sanierte Straßen und Kanalisation, um Mittel für vielfältige andere Projekte freizuhaben. Wenn dieser Wunsch zu groß wäre, einen Härtefallfonds für Erschließungsbeiträge zur Straßensanierung.

Florian Streib: Finanzmittel die Investitionen zulassen, welche nachhaltig Einnahmen sichern und Lösungen für Themen wie die Straßen- und Kanalsanierung oder eine kostenlose Kinderbetreuung ermöglichen.

9. Zum Abschluss eine etwas andere Frage: Was ist Ihr Lieblingsessen?

Tobias Dangel: Bei Rehragout mit heimischen Steinpilzen werde ich schwach.

Alexander Kohl: Dampfnudel, pur, so wie sie meine Oma machte.

Florian Streib: Pasta mit einem guten Olivenöl, frischen Tomaten und Koriander.

Zählen Sie die Anzahl an Zustimmungen und Ablehnungen zusammenzählen, um ihren Favoriten zu bestimmen.