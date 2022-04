Wilhelmsfeld. (bmi) "Ich bin nicht wirklich zur Ruhe gekommen." Dieser Satz trifft auf die erste Nacht und den ersten Tag von Tobias Dangel nach seiner Wahl zum Bürgermeister zu. Die kleine Wahlparty im TSG-Restaurant in laut Dangel "schöner, geselliger Runde" fand zwar vor Mitternacht ein Ende – der 42-Jährige vor lauter Aufregung aber auch danach keinen festen Schlaf. Und nach seiner Vorlesung an der Universität Heidelberg gab es zurück zu Hause gleich einen "Überfall" für den parteilosen wissenschaftlichen Angestellten: Das ganze Rathausteam samt Bauhof rückte an und pflanzte sogleich nach Tradition den Bürgermeisterbaum – einen gut zwei Meter hohen Apfelbaum – ein.

Hintergrund > Die Wilhelmsfelder Bürgermeisterwahl lag bei der Beteiligung mit 59,5 Prozent zwischen den beiden Werten des ersten (62,56) und zweiten Wahlgangs (55,98 Prozent) aus dem Jahr 2017. Damals wurde Christoph Oeldorf zum Rathauschef gewählt, dessen Fortgang nach Schriesheim nun eine vorzeitige Neuwahl erforderlich machte. > Neben den drei offiziellen Kandidaten, Wahlsieger Tobias Dangel aus Wilhelmsfeld, Teammanger Florian Streib (Grüne) aus Oberursel, und Versicherungsmakler Alexander Kohl (FDP) aus Heiligkreuzsteinach, gingen 47 Stimmen an "Sonstige": Darunter 27 an Bürgermeisterstellvertreter Stefan Lenz, acht an Gemeinderat Michael Gärtner (BGW). > Mit insgesamt 786 Briefwählern von 1479 gültigen Stimmen lag deren Anteil bei rund 53,2 Prozent. Große Stimmunterschiede zwischen den Wahlbezirken gab es keine, Wahlsieger Dangel lag in allen vier ausgezählten Bereichen zwischen 57 und 58 Prozent. Mit Veröffentlichung am Mittwoch beginnt die einwöchige Einspruchsfrist gegen das Wahlergebnis. bmi

Dangel hatte am Sonntag mit 57,5 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang das Amt als Rathauschef im Luftkurort erobert. "Für viele Wähler hat es eine Rolle gespielt, dass ich ein Kandidat vom Ort für den Ort bin", sah der Wilhelmsfelder im Vertrauensvorschuss den entscheidenden Punkt für seinen Wahlsieg. Mehr Bürgernähe, besserer Informationsfluss und Kommunikation auf Augenhöhe – diese Dinge hat Dangel im Wahlkampf als Wünsche der Wilhelmsfelder wahrgenommen und auf seine Fahnen geschrieben.

Was die Themen angeht, so will der promovierte Philosoph den Anschluss der Kommune ans Glasfasernetz vorantreiben. Und vor allem sich dem vielkritisierten Zustand der Straßen im Ort widmen. "Hier gilt es, eine Bestandsaufnahme und Priorisierung für Sanierungsprojekte zu erstellen und die Bürger miteinzubeziehen", nimmt sich Dangel vor. Das Präsent zur Wahl von der Gemeinde – neben einer Flasche Wein gab es ein Heimatbuch – verdeutlicht die Wichtigkeit dieser Aufgabe: "Schon 1830 wurde über den schlechten Zustand der Straßen geklagt", hat Dangel nachgelesen.

Bis zur geplanten Amtseinführung am 1. Juli wird der 42-Jährige seine Studierenden weiter betreuen und möchte sich gleichzeitig für die künftige Rolle einarbeiten, viele Gespräche führen, netzwerken und vielleicht auch ein Bürgermeisterseminar besuchen. "Vor allem freue ich mich darauf, die Rathausmitarbeiter richtig kennenzulernen und mit ihnen den Ort gestalten." Etwa auch in Form von Blumenschmuck, der zuletzt vermisst wurde ...