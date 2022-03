Von Thomas Seiler

Wilhelmsfeld. Die erste und aus Sicht der Bürgermeisterkandidaten gute Nachricht besteht darin: Alle drei Bewerbungen für die Wahl am 24. April wurden für zulässig erklärt. Das ergab die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses am Montagabend. Darüber in welcher Reihenfolge die Namen auf dem Stimmzettel stehen, musste allerdings das Los entscheiden. Alle drei Kandidaten hatten ihre Unterlagen vor dem ersten Öffnen des Briefkastens gleich zu Beginn der Bewerbungsfrist Mitte Februar eingeworfen. Das gilt dann als "gleichzeitig", wie Bürgermeisterstellvertreter Stefan Lenz vor der Auslosung erklärte. Diese ergab: Ganz oben auf dem Zettel steht der 42-jährige wissenschaftliche Angestellten Tobias Dangel aus Wilhelmsfeld, gefolgt von dem 55-jährigen Heiligkreuzsteinacher Versicherungsmakler Alexander Kohl sowie dem 35-jährigen DFB-Teammanager Florian Streib aus Oberursel.

Am Montag um 18 Uhr wurde der Posteingang der Gemeinde ein letztes Mal auf mögliche weitere Bewerbungen geprüft. "Der Briefkasten war leer", betonte Lenz. Es bleibe also bei den drei genannten Bewerbern, die um die Nachfolge des nach Schriesheim abgewanderten Christoph Oeldorf buhlen.

Das Trio stellt sich am 13. April um 19 Uhr öffentlich in der Odenwaldhalle vor, bevor es elf Tage später zur Wahl kommt. Sollte keiner der Drei die absolute Mehrheit, sprich mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, auf sich vereinen können, kommt es am 15. Mai zu einer Nachwahl. Hier zählt die einfache Mehrheit. Frühestens für den 1. Juli terminierte Lenz die offizielle Amtseinführung des "neuen ersten Mannes für unseren Ort".

Allerdings "könnten viele Unwägbarkeiten diese Planung" ad absurdum führen. Dies teilte dazu Annegret Fiedler, die auch für Wahlen zuständige Leiterin des Haupt- und Personalamts, den vier Wahlausschussmitgliedern Mattis Fahldiek, Mona Jakob, Dina Lindner und Gottfried Türk mit. Bürgermeisterstellvertreter Lenz verpflichtete das Quartett zur Verschwiegenheit. Er schwor sie sehr deutlich auf die Wahl und die damit zusammenhängende Überparteilichkeit ein.

Dann ging es darum, die "Lostrommel" zu rühren. "Ich habe extra Behältnisse dafür gekauft", verkündete Lenz mit einem Augenzwinkern, als man die Lose für ihn zur Ziehung herrichtete. Dass nun Tobias Dangel vor Alexander Kohl und Florian Streib auf Platz eins steht, entspricht selbstverständlich nur zufällig der alphabetischen Namensfolge.