Wiesenbach. (ke) Zum Tagesordnungspunkt "Bürgermeisterwahl 2019" war Bürgermeister Eric Grabenbauer befangen, weil er erneut - und dann zum dritten Mal - zur Wahl antreten wird. Er verließ in der Sitzung des Gemeinderats den Sitzungstisch, wonach Bürgermeister-Stellvertreter Markus Bühler die Leitung übernahm.

In dem einstimmig gefassten Beschluss heißt es: Der Gemeinderat legt für die Wahl des Bürgermeisters als Wahltag den 24. März 2019 fest. Als Tag für eine eventuelle Neuwahl wird der 7. April festgesetzt. Das Ende der Einreichungsfrist für Bewerbungen wird auf Montag, 25. Februar, 18 Uhr, festgesetzt. Im Falle einer Neuwahl endet die Bewerbungsfrist am Mittwoch, dem 27. März, 18 Uhr. Der Gemeinderat beschloss, die Stelle des Bürgermeisters im Staatsanzeiger Baden-Württemberg und in den Gemeindenachrichten am 11. Januar auszuschreiben.

Der Gemeinderat wählte zudem die Mitglieder des Wahlausschusses: Vorsitzender ist demnach Markus Bühler, stellvertretender Vorsitzender Gernot Echner, Beisitzer sind Michael Kreth und Anja Pötzsch von der Gemeindeverwaltung, stellvertretende Beisitzer sind die Räte Jürgen Berger und Wolfgang Hannemann.

Die Bürgervertreter stellten fest, dass keine Gründe für eine Abweichung von der allgemeinen Wahlzeit vorlagen, und beschlossen, am Donnerstag, 14. März, eine öffentliche Versammlung zur Vorstellung der Kandidaten durchzuführen. Die Einzelheiten für die Bewerbervorstellung werden vom Gemeindewahlausschuss festgelegt.