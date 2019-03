Umgeben von seinen beiden Töchtern Sarah (l.) und Lena (2.v.l.), seiner Frau Birgit (3.v.l.) sowie den Bürgermeisterkollegen im Rücken freute sich Eric Grabenbauer am Sonntagabend im Bürgersaal des Bürgerhauses über seine klare Wiederwahl. Foto: Alex

Von Christoph Moll und Anja Hammer

Wiesenbach. Mit fast 92 Prozent der Wähler im Rücken kann Eric Grabenbauer in seine dritte Amtszeit starten. Der parteilose 52-Jährige wurde am gestrigen Sonntag erneut zum Bürgermeister von Wiesenbach gewählt. Einen Wermutstropfen gab es dennoch für den Rathauschef, der ohne Gegenkandidat geblieben war: Die Wahlbeteiligung von nicht einmal 42 Prozent lag deutlich niedriger, als die von Grabenbauer im Vorfeld erhofften "50 Prozent plus X". Aber der Wahlsieger trug es mit Fassung: "Ich muss zufrieden sein", meinte er kurz nach Bekanntgabe des Ergebnisses.

Hintergrund Die Wiesenbacher Bürger haben gestern ihren Rathauschef Eric Grabenbauer in seinem Amt bestätigt. Hier das vorläufige Wahlergebnis: Wahlberechtigte: 2500 Wähler: 1049 (41,96 %) Gültige Stimmen: 1017 Ungültige: 32 Von den gültigen Stimmen entfielen auf: Eric [+] Lesen Sie mehr Die Wiesenbacher Bürger haben gestern ihren Rathauschef Eric Grabenbauer in seinem Amt bestätigt. Hier das vorläufige Wahlergebnis: Wahlberechtigte: 2500 Wähler: 1049 (41,96 %) Gültige Stimmen: 1017 Ungültige: 32 Von den gültigen Stimmen entfielen auf: Eric Grabenbauer: 935 (91,94 %) Sonstige: 82 (8,06 %)

Vielleicht auch, weil er eine Stimme zum ersten Mal erhielt: die von Tochter Sarah. Als 16-Jährige konnte sie bei der ersten politischen Stimmabgabe ihres Lebens gleich den Namen ihres Vaters ankreuzen. Mit ihr sowie mit seiner 21-jährigen Tochter Lena und Ehefrau Birgit war Grabenbauer denn auch um kurz nach 18 Uhr in den Bürgersaal des Bürgerhauses gekommen, wo das Ergebnis verkündet werden sollte.

Doch das dauerte wesentlich länger als erwartet. Dabei wurde nicht nur die Geduld von Eric Grabenbauer auf die Probe gestellt. Rund 100 Neugierige wollten die Zahlen aus erster Hand erfahren - darunter Grabenbauers Bürgermeisterkollegen Frank Volk aus Neckargemünd, Holger Karl aus Bammental, Edgar Knecht aus Lobbach, Guntram Zimmermann aus Spechbach, Petra Müller-Vogel aus Gaiberg, John Ehret aus Mauer, Hagen Zuber aus Zuzenhausen, Joachim Bösenecker aus Epfenbach und Marco Siesing aus Eschelbronn, zudem die früheren Bürgermeister Heiner Rutsch aus Lobbach und Hans Zellner aus Wilhelmsfeld.

Erst um 18.50 Uhr trat der Vorsitzende des Wahlausschusses, Markus Bühler, vors Publikum. Was er zu sagen hatte, sorgte jedoch im ersten Moment für nicht allzu große Begeisterung: Die geringe Wahlbeteiligung von 41,96 Prozent sorgte für ein kleines Raunen im Saal, was sich jedoch schnell in Applaus wandelte.

Grabenbauer dankte für den Vertrauensbeweis und lud in die Biddersbachhalle zur Wahlparty ein, die sein 24-jähriger Sohn Henrik mit vorbereitet hatte. Das Kuriose: Als die Festgesellschaft zum Feiern aufbrach, stand das genaue Wahlergebnis noch gar nicht fest. Denn auch wenn Grabenbauer mit überwiegender Mehrheit gewählt wurde, so hatten doch einige Wiesenbacher andere Namen auf dem Stimmzettel notiert. Dies führte zu einem Rechenfehler, sodass die Wahlhelfer bis 19.15 Uhr über den Stimmzetteln und den Zahlen brüteten.

Darauf wurde Rücksicht genommen: Der Musikverein wartete mit seinem Auftritt in der Biddersbachhalle, bis alle gekommen waren. Damit auch alle zusammen den neuen alten Bürgermeister von Wiesenbach feiern konnten.