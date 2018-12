Dossenheim. (bmi) Jetzt ist aus der Nachfolge um das Amt von Hans Lorenz auch offiziell ein Dreikampf geworden: Der 49-jährige Boris Maier aus Hirschberg will Bürgermeister in Dossenheim werden. "Ich werde mich nach reiflicher Überlegung zur Wahl stellen", kündigte Maier der RNZ seine Kandidatur an. Er ist zurzeit Kämmerer der Stadt Walldorf und parteilos, wird aber von den Freien Wähler und Grünen unterstützt. Vor Maier hatten bereits der 41-jährige David Faulhaber aus Brühl (CDU), Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Mannheim, und die 51-jährige Betriebsprüferin Elke Kaiser (parteilos) aus Handschuhsheim ihren Hut für die Wahl am 3. Februar in den Ring geworfen.

Maier war bereits seit geraumer Zeit im Umfeld der Freien Wähler als Kandidat gehandelt worden und als solcher auf Veranstaltungen in der Bergstraßengemeinde unwidersprochen genannt worden. Am heutigen Freitag ist er - wie auch die beiden anderen Anwärter auf den Rathausstuhl - zur Weihnachtsfeier der örtlichen FDP zu einer kleinen Vorstellungsrunde eingeladen.

Der 49-Jährige ist in Dossenheim kein Unbekannter. Er war dort bereits von 2001 an sieben Jahre stellvertretender Kämmerer der Gemeinde. "Ich habe einen engen persönlichen Bezug zum Ort, Dossenheim gehört zum erweiterten Lebensumfeld meiner Familie", betont Maier. Ab 2009 verantwortete er fünf Jahre lang die Finanzen der Gemeinde Nußloch, seit 2013 ist Maier Kämmerer im reichen Walldorf.

Der gebürtige Illertissener ist in Dietenheim aufgewachsen. Maier ist Diplom-Verwaltungswirt, hat von 1994 bis 1998 in Kehl studiert und später auch einen Master in "Public Management" absolviert. Er wohnt seit 1996 in Hirschberg, ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Maier engagiert sich ehrenamtlich unter anderem als Kassenwart des Vereins Hilfe zur Selbsthilfe Walldorf und spielt Bass bei der "Strada Montana Big Band" in Schriesheim.

"Dossenheim, die Struktur der Gemeinde und die Menschen - das passt zu mir", ist Maier überzeugt. Er will mit seiner "breiten Kompetenz und umfassenden Kommunalerfahrung" punkten. Der 49-Jährige sieht sich als "unabhängigen Kandidaten mit dem neutralen Blick von außen". Maier will die Bürgerbeteiligung weiter ausweiten und eng mit Vereinen und Gewerbetreibenden zusammenarbeiten. Er ist gerade dabei, seine Leitlinien, Zielsetzungen und Visionen für Dossenheim auszuarbeiten.

Maier hat seine Bewerbungsunterlagen noch nicht im Rathaus abgegeben, will dies aber nach eigenen Angaben "noch vor Heiligabend" erledigen. Für die Zeit nach Weihnachten hat er sich Hausbesuche und Bürgergespräche vorgenommnen. Dann will er sich persönlich vorstellen, Anregungen sammeln - und die Dossenheimer von sich überzeugen.