Spechbach/Meckesheim. (lew) Es ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass im Vorfeld von Bürgermeisterwahlen die Gerüchteküche zu brodeln beginnt. Und auch, wenn bis zum Urnengang in Spechbach im Juli noch einige Monate ins Land ziehen, sind jetzt schon die Namen einiger möglicher Kandidaten für die Nachfolge von Amtsinhaber Guntram Zimmermann (SPD) im Umlauf. Dieser steht bekanntlich nach 24 Jahren für keine weitere Amtszeit zur Verfügung.

Es wird also definitiv einen neuen Rathauschef geben. Und ein Name, der dabei häufiger zu hören ist, ist der von Hans-Jürgen Moos. Der 47-jährige Sozialdemokrat hatte von 2000 bis 2016 den Posten des Bürgermeisters in Meckesheim inne und wurde dort zuletzt nach drei Jahren kommunalpolitischer Abstinenz bei der jüngsten Kommunalwahl in den Gemeinderat gewählt. Doch könnte dies für Moos das Trittbrett zu höheren Aufgaben in der Kommunalpolitik sein?

Auf RNZ-Nachfrage winkt Moos zunächst ab und erklärt: "Ich habe das für mein Leben nicht auf dem Plan." Allerdings bestätigt der 47-Jährige, dass es Kontakte nach Spechbach gebe und er auch schon entsprechende Gespräche geführt habe. "Es gibt Namen und es gibt Optionen", formuliert es Moos vorsichtig. Sein Eindruck sei, dass die Fraktionen in dem 1700-Seelen-Dorf bestrebt seien, einen gemeinsamen Kandidaten zu finden, ohne eine große Wahlkampfschlacht führen zu müssen. Dass dabei auch sein Name falle, findet Moos alles andere als abwegig. Schließlich habe er sich in seiner 16-jährigen Amtszeit in Meckesheim einen Namen gemacht und kommunalpolitisch einiges erreicht. Er selbst beschreibt sich als "Vollblutkommunalpolitiker" und als solcher erfülle es ihn natürlich mit Stolz, dass er im "Pool potenzieller Kandidaten" auftauche.

Stand jetzt halte er es trotzdem für eher unwahrscheinlich, dass der Name Moos am Ende der Kandidatensuche ganz oben steht. Für den Fall, dass ihm "ein Riesenteppich ausgerollt" werde, will er zum jetzigen Zeitpunkt aber "nicht 1000-prozentig ausschließen", dann doch über eine Kandidatur nachzudenken. Oder anders ausgedrückt: Auch, wenn Moos seine Aufgaben momentan klar im Meckesheimer Gemeinderat sieht, scheint hier das letzte Amen nicht gesprochen.