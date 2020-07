Von Marika Gutschik-Schilling und Nicolas Lewe

Spechbach. "Ich bin glücklich, aber ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich bin auch platt." So äußert sich Werner Braun am Tag nach seinem Wahlsieg im Gespräch mit der RNZ. Die Spechbacher haben den 46-jährigen Bauunternehmer am Sonntag zu ihrem neuen Bürgermeister gewählt. Für ihn, so Braun, sei der Sieg "doch etwas überraschend" gekommen. Er habe mit einem zweiten Wahlgang gerechnet.

Dass es entgegen der Erwartung gleich im ersten Wahlgang für die erforderliche absolute Mehrheit gereicht hat, empfinde er als "eine große Erleichterung". Auch, da ihm nun mehr Zeit bleibe, seine Sachen zu regeln, wie es der 46-Jährige formuliert. Vor fast 25 Jahren hat er den elterlichen Baggerbetrieb übernommen und ist mit seinen Mitarbeitern seitdem hauptsächlich im kommunalen Tief- und Straßenbau beschäftigt. "Ich muss den Betrieb so organisieren, dass er mich zeitlich nicht in Anspruch nimmt." Das Amt des Bürgermeisters sei schließlich "ein Full-Time-Job" und die Gemeinde Spechbach habe es verdient, dass er sich ihr voll und ganz widme. Sein Amt als Kirchengemeinderat wolle er aber auch als Bürgermeister beibehalten.

Nach zahlreichen Gratulationen und einer spontanen Feier "im kleinen Kreis bei uns im Hof" sei er am Sonntag erst relativ spät ins Bett gekommen, ehe um 6 Uhr in der Früh schon wieder der Wecker klingelte. Denn den Montag hatte sich der Wahlsieger nicht etwa freigenommen, sondern er sei "ganz normal" seiner Tätigkeit auf einer Baustelle in Wiesenbach nachgegangen. Hier habe ihn dann auch der noch bis Ende August amtierende Bürgermeister Guntram Zimmermann besucht, um sich die Unterschrift abzuholen, mit der sein bisheriger Erster Stellvertreter Braun die Wahl offiziell annahm.

Ein Bedürfnis war es dem Wahlsieger, seinen unterlegenen Mitbewerbern Saskia Siegel und Jürgen Köttig für den allzeit fairen Wahlkampf zu danken. Auch bei Siegel und Köttig lösten sich die Anspannungen der vergangenen Wochen und sie gratulierten dem neuen Bürgermeister herzlich. Köttig wünschte ihm "allzeit eine gute Hand bei seinen Entscheidungen sowie Rückgrat und mindestens ein waches Auge bei seiner täglichen Arbeit im Rathaus". Siegel äußerte sich derweil "super zufrieden" mit ihrem Wahlergebnis. Sie fühle sich bestärkt durch die positive Stimmung, die sie seit ihrer Kandidatur erfahren habe.

Dafür, dass bei der Wahl alles Corona-regelkonform ablief, war ein großer Aufwand betrieben worden: Unter anderem wurde im Wahllokal, der Turnhalle, ein Einbahnstraßensystem mit Ein- und Ausgang eingerichtet, Mundschutze wurden ebenso zur Verfügung gestellt wie desinfizierte Kugelschreiber und Handdesinfektionsmittel. Dafür, dass die Abstandsvorschriften eingehalten wurden, sorgten mehrere Hygieneeinweiser und Ordnungspersonal. Sonja Baumbusch wohnte im Auftrag des Kommunalrechtsamtes der Wahl bei und zeigte sich zufrieden mit den Vorkehrungen.

Dass trotz allen gebotenen Ernstes auch wieder einige Spaßwähler unterwegs waren, zeigten die Stimmenabgaben für die sonstigen Kandidaten. Fünf Stimmen erhielt Meckesheims Ex-Bürgermeister Hans-Jürgen Moos, zwei Stimmen bekamen Hauptamtsleiter Marc-André Waxmann ebenso wie Anneke Stein, je eine Stimme gingen auf die Konten von SPD-Vize Kevin Kühnert, Wahlamtschef Markus Zappe, Florian Orth, Harald Philipp, Sabrina Pöhnl und Ilona Sauer. Ebenfalls mit einem Augenzwinkern war die Gratulation von Mauers Bürgermeister John Ehret zu verstehen. Er freue sich über den Wahlsieg von Werner Braun, denn so bleibe ihm seine Mitarbeiterin Saskia Siegel erhalten.