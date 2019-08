Schönau. (cm) Als Hauptamtsleiter Philipp Jakob am Montag um 7.30 Uhr den Briefkasten am Rathaus öffnete, lagen darin drei Umschläge mit Bewerbungen für die Bürgermeisterwahl. Drei? Ja, drei. Bekannt war, dass Peter Göttmann (parteilos) und Alesandro Sanchez Mateos (Freie Wähler) gleich zum Start der Bewerbungsfrist in der Nacht auf Samstag ihre Unterlagen einwarfen. Der dritte bereits bekannte Bewerber, Marco Skarke (SPD), hatte angekündigt, erst am Montagabend seinen Umschlag abzugeben.

Wer ist also nun der vierte Kandidat? Dies blieb zunächst unbekannt, da die Stadt erst nach dem Ende der Bewerbungsfrist die Namen der Kandidaten veröffentlichen darf. Doch der unbekannte Bewerber meldete sich am Nachmittag selbst bei der RNZ: Es ist Philipp Sharma. Der 36-Jährige lebt ebenfalls in Schönau und leitet die Agentur für Arbeit in Mosbach.

Damit konkurrieren nun drei Bewerber um den obersten Platz auf dem Stimmzettel. Wie Hauptamtsleiter Jakob erklärte, war der Zeitpunkt des Öffnens des Briefkastens am Montagmorgen entscheidend.

Nun muss in der Sitzung des Gemeindewahlausschusses am 24. September das Los über den obersten Platz entscheiden. Bereits geprüft wurde mit Bürgermeisterstellvertreterin Tanja Erhard, ob die drei Bewerbungen vollständig sind - was der Fall war. Bis zum 23. September um 18 Uhr können sich weitere Kandidaten um die Nachfolge von Marcus Zeitler (CDU) bewerben, der bekanntlich zum neuen Oberbürgermeister von Hockenheim gewählt wurde.