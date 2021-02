Sandhausen. (luw) Überraschender Start in den Bürgermeister-Wahlkampf: Die Sandhäuser SPD hat an diesem Samstag in einer Mitgliederversammlung den parteilosen Kämmerer Timo Wangler zu ihrem Kandidaten für die Wahl am 18. April gekürt. Damit setzte er sich gegen die beiden SPD-Mitglieder Hans-Jürgen Moos und Jürgen Rüttinger durch, die beide bereits ihre Bewerbung im Rathaus eingereicht haben. Letzterer, ein Gemeinderat der Sandhäuser Sozialdemokraten, sagte allerdings aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig ab. Eine vierköpfige Findungskommission des SPD-Ortsvereins hatte Wangler als Kandidaten empfohlen, die Mitglieder sollten aber das letzte Wort haben – und folgten der Kommission.

In der Festhalle stellten sich bei der mit Hygienekonzept stattfindenden Versammlung insgesamt vier Kandidaten vor, worauf eine Abstimmung über alle fünf (mit Rüttinger) folgte. Im ersten Wahlgang stimmten 13 von 29 Mitglieder für Wangler (parteilos), 9 für die von der Bürgerinitiative "Pro Waldschutz" bekannte Petra Weiß (parteilos) und 7 für den Sandhäuser und Ex-Bürgermeister Meckesheims Hans-Jürgen Moos (SPD).

Der vierte Bewerber im Feld war CDU-Gemeinderat Hakan Günes, der von seiner eigenen Partei bereits offiziell unterstützt wird. Die SPD hatte ihm im Vorfeld der Veranstaltung erklärt, dass er als offizieller Kandidat der Sozialdemokraten nicht in Frage komme. Es entspreche aber seinem Verständnis von "Höflichkeit und Respekt", sich dennoch vorzustellen.

Weil im ersten Wahlgang niemand die absolute Mehrheit auf sich vereint hatte, kam es in der zweiten Runde der SPD-Abstimmung zum Duell der einzigen beiden parteilosen Kandidaten: Der 46-jährige Familienvater und Kämmerer der Gemeinde Timo Wangler holte 55 Prozent der Stimmen, 34 Prozent gingen an Petra Weiß. Die restlichen 11 Prozent der SPD-Mitglieder enthielten sich.