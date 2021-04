Noch-Bürgermeister Georg Kletti verkündete am Sonntagabend das Ergebnis vor der Festhalle. Foto: luw

Sandhausen. (luw) Keiner der acht Kandidaten hat bei der Bürgermeisterwahl in Sandhausen an diesem Sonntag die absolute Mehrheit erreicht. Damit findet am 9. Mai eine Neuwahl statt, bei der dann die einfache Mehrheit reicht, um den nicht mehr antretenden Noch-Bürgermeister Georg Kletti (CDU) ab dem 1. Juli zu beerben.

Um 19.30 Uhr stand das Ergebnis dieses ersten Wahlgangs fest: Die meisten Stimmen erhielt Hakan Günes (CDU) mit 43,95 Prozent. Darauf folgen Timo Wangler 20,87 (parteilos, unterstützt von SPD und FDP) mit 20,87 Prozent, Petra Weiß (parteilos, unterstützt von GAL) mit 16,27 Prozent und Jürgen Rüttinger (SPD) mit 7,2 Prozent.

Hans-Jürgen Moos (SPD) erhielt 5,81 Prozent der Stimmen, Gerhard Müller 0,17 Prozent (parteilos) und Samuel Speitelsbach (parteilos) 0,06 Prozent.