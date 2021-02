Sandhausen. (lew) "Ich sei, gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte", dichtete einst Friedrich Schiller in seiner "Bürgschaft". Im Falle des Wahlkampfs um die Nachfolge von Rathauschef Georg Kletti ist Hans-Jürgen Moos nun dieser Dritte. Statt wie bei Schiller die Bürgschaft steht am 18. April bei der Bürgermeisterwahl jedoch die Bürgerschaft im Mittelpunkt. Sie entscheidet darüber, wer in den kommenden acht Jahren die politischen Geschicke der Gemeinde Sandhausen lenkt. In der Nacht zum Samstag begann hierfür die Bewerbungsfrist. Nach eigenen Angaben die Schnellste war wie berichtet Petra Weiß, Gründerin der Initiative "Pro Waldschutz", die bereits um kurz nach Mitternacht ihre Unterlagen in den Briefkasten geworfen hat. Ihr folgte CDU-Gemeinderat Hakan Günes um 5 Uhr in der Früh.

Hans-Jürgen Moos, ehemaliger Bürgermeister von Meckesheim (2000-2016) und seit 2019 wieder für die SPD im dortigen Gemeinderat sitzend, ließ es mit der Abgabe seiner Bewerbung ruhiger angehen. "Am Sonntag habe ich erst meine Eltern besucht und dann gegen 15 Uhr fristgerecht das Kuvert eingeworfen."

Warum aus seinem zunächst noch verhaltenen "Vielleicht" nun ein "Ja, ich will Bürgermeister werden" geworden ist, begründet der 48-Jährige mit den positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung gegenüber dem "BürgerTeaMoos". Es stünden zahlreiche Projekte an, bei denen sein "Rathaus-Erfahrungsschatz" als sehr wertvoll angesehen werde. Er hoffe, auch die Mitglieder der Sandhäuser SPD bei deren Versammlung am Samstag, 6. Februar, noch von sich als "gestandenem Sozialdemokrat" überzeugen zu können.

Wie Sandhausens Noch-Bürgermeister Georg Kletti in seiner Funktion als Vorsitzender des Wahlausschusses auf Nachfrage erklärte, werde nun das Los darüber entscheiden, welcher der drei Bewerber ganz oben auf dem Wahlzettel steht. Der Briefkasten sei schließlich erst am Montagmorgen geleert worden und es lasse sich nicht nachvollziehen, wer zuerst da war.