Die Bürgermeisterwahl in Sandhausen geht am 9. Mai in dei zweite Runde. Foto: Alex

Sandhausen. (luw) Die Bürgermeisterwahl geht am 9. Mai in die zweite Runde – aber nicht mit demselben Bewerberfeld wie am Sonntag: Mit Alexander Bernhard Büchler hat ein weiterer Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen. Zudem wussten die meisten Kandidierenden am Montag noch nicht, ob sie sich auch der Neuwahl stellen.

Für die entscheidende absolute Mehrheit reichte es nicht, doch Hakan Günes (CDU) hat am Sonntag mit 44 Prozent der Stimmen Eindruck hinterlassen. Bereits der zweitplatzierte Timo Wangler (parteilos) liegt mit knapp 21 Prozent weit dahinter. Er gehörte zu den Kandidaten, die nach Bekanntgabe des Ergebnisses noch um Bedenkzeit über einen möglichen Rückzug baten. Diese hielt auch am Montagabend an: "Ich überlege noch", sagte er auf Anfrage der RNZ.

Petra Weiß (parteilos) landete mit über 16 Prozent auf dem dritten Platz. "Ich habe heute Abend ein Online-Meeting mit meinem Wahlkampfteam, da werden wir uns beraten", sagte sie am Montag. Auch Jürgen Rüttinger (SPD) und Günther Köhler (parteilos) erklärten auf Nachfrage, dass sie sich noch nicht entschieden hätten. Hans-Jürgen Moos (SPD) hatte am Sonntag schon seinen Rückzug erklärt – wolle nun aber noch mal darüber nachdenken, wie er am Montagabend mitteilte.

Frisch ins Rennen ist nun Alexander Bernhard Büchler eingestiegen. Der 56-jährige Schwetzinger ist Diplom-Maschinenbauingenieur, Gründer eines Verlags und Geschäftsführer der Brauerei "Craftcell" im Wiesenbacher Ortsteil Langenzell. Er gab seine Bewerbung nach eigenen Angaben am Montagmorgen im Rathaus ab.

Übrigens tauchten am Wahlsonntag noch zwei weitere Namen auf. Auf zwei Stimmzetteln wurde die "freie Zeile" ausgefüllt: Florian Fischer und Martin Hiltawsky lauteten die Namen.