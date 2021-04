Sandhausen. (luw) Das Bewerberfeld für die zweite Runde der Bürgermeisterwahl am 9. Mai steht seit dem gestrigen Donnerstagabend fest. Bekanntlich hatte bei der Wahl am Sonntag niemand die absolute Mehrheit erreicht, weshalb eine Neuwahl notwendig ist.

Der Gemeindewahlausschuss bestätigte nun die Reihenfolge des neuen Stimmzettels. Demnach an erster Stelle steht Hans-Jürgen Moos (SPD), der am Sonntag sechs Prozent der Stimmen erhielt. Darauf folgt Hakan Günes (CDU), der mit 44 Prozent als Favorit in die Neuwahl geht. An dritter Stelle steht Timo Wangler (parteilos), der am Sonntag mit 21 Prozent den zweiten Platz belegte. Für den bereits zuvor von SPD und FDP unterstützten Wangler sprach sich nun auch die Grün-Alternative Liste (GAL) aus, die zuvor Petra Weiß (parteilos) unterstützt hatte. Diese tritt nun nicht mehr an. Gerhard Müller, Samuel Speitelsbach und Alexander Bernhard Büchler (alle parteilos) komplettieren den Stimmzettel.